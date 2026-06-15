SpaceX gelingt größter Börsengang der Geschichte mit Milliardenertrag und starker Kursentwicklung

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat beim größten IPO aller Zeiten an der Nasdaq 75 Milliarden Dollar eingesammelt und startet mit deutlichem Aufwärtspotenzial. Mit einer Bewertung von 2,1 Billionen Dollar übertrifft SpaceX Meta und gehört zu den wertvollsten US-Konzernen. Gründer Elon Musk profitiert massiv.

SpaceX hat mit dem bislang größten Börsengang der Geschichte an der US-Technologiebörse Nasdaq ein starkes Debüt hingelegt. Im Rahmen des IPO wurden rund 555,6 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar platziert, wodurch das Unternehmen 75 Milliarden US-Dollar einnahm.

Der erste Kurs wurde am Freitag bei 150 US-Dollar festgestellt, gut elf Prozent über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf stieg die Aktie bis auf 176,52 US-Dollar und schloss bei 161 US-Dollar. Am folgenden Handelstag legten die Papiere weiter zu und notierten bei 174 US-Dollar. Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag wurde SpaceX mit rund 2,1 Billionen US-Dollar bewertet.

Damit ist SpaceX mit Anhieb mehr wert als der Facebook-Konzern Meta und zählt zu den sechs wertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA. Elon Musk als Gründer und Chef von SpaceX hält rund 40 Prozent am Unternehmen. Durch den Börsenstart gewann seine Beteiligung deutlich an Wert und macht zu den Kursen vom Freitag den größten Teil seines Vermögens aus. Zusätzlich tragen Anteile und Optionen am ebenfalls von Musk geführten Autobauer Tesla zu seinem Aktienvermögen bei.

Der erfolgreiche Börsengang unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Anleger in das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen sowie in die langfristige Vision von Elon Musk. Die starke Nachfrage nach den Aktien spiegelt das Potenzial wider, das Investoren in den Bereichen Raumtransport, Satelliteninternet und zukünftige Technologien sehen. Mit einer Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar setzt SpaceX neue Maßstäbe und festigt seine Position als führendes Unternehmen in der Branche.

Der Börsengang könnte zudem signalisieren, dass der Markt für hochwertige Technologie-IPO wieder an Fahrt aufnimmt, nachdem in den letzten Jahren weniger spektakuläre Debuts zu verzeichnen waren. Die rasante Kursentwicklung zeigt die Begeisterung und Spekulationslust der Anleger, birgt aber auch Risiken einer möglichen Überbewertung. Für Musk bedeutet der Börsengang einen erheblichen Vermögenszuwachs und stärkt seine finanziellen Möglichkeiten, weitere ambitionierte Projekte voranzutreiben. Die Kombination aus SpaceX und Tesla hält nun einen wesentlichen Teil seines Reichtums, was seine Abhängigkeit von den绩效beider Unternehmen erhöht.

Insgesamt markiert dieser IPO einen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und der Wall Street und dürfte die zukünftige Dynamik im Sektor nachhaltig prägen





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