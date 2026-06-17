SpaceX knackt den nächsten Rekord und überholt den Kryptomarkt

Elon Musks Unternehmen SpaceX ist am Dienstag mit einem Wert von 2,2 Billionen Dollar auf den ersten Platz gestiegen und hat die größte Kryptowährung der Welt überholt. Der Kurs von Bitcoin sackt ein, während Anleger in Musks Unternehmen investieren.

SpaceX von Elon Musk ist doppelt soviel wert wie alle Bitcoin s. Das US-Raumfahrt- und Technologieunternehmen ist am Dienstag mit einem Wert von 2,2 Billionen Dollar auf den ersten Platz gestiegen.

Damit hat Musks Unternehmen nicht nur die größte Kryptowährung der Welt überholt, sondern ist doppelt soviel wert wie alle Bitcoin. Der Kurs von Bitcoin liegt bei 65.602 Dollar und die Gesamtwert von Bitcoin beträgt 1,1 Billionen Dollar. Während SpaceX an Wert gewinnt, sackt der Kurs von Bitcoin ein. Heißt: Anleger verkaufen Bitcoins, um in Musks Unternehmen zu investieren.

Der Kurs der SpaceX-Aktie hat innerhalb der ersten Tage um mehr als 50 Prozent zugelegt. Die Analysten sind gespalten und sehen entweder eine Fortsetzung des raketenhaften Kurses oder einen Rückgang des Kurses auf 63 Dollar je Aktie. SpaceX hat das Ziel, den gesamten Kryptomarkt zu überholen, der aktuell bei 2,3 Billionen Dollar liegt





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