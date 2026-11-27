SpaceX knallt trotz US-Börsenfeiertag hoch – Elon Musk legt auf X nach
Gestern war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Die SpaceX-Aktie machte trotzdem einen Kurssprung, allerdings nicht an regulären US-Börsen. Gestern...
Gestern war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. SpaceX machte trotzdem einen Kurssprung, allerdings nicht an regulären Börsen. Grund waren neue Aussagen von Musk zu seinen Aktiengeschenk en an US-Kinder.
Elon Musk schrieb gestern Nacht auf seiner Social-Media-Plattform X:"Ich werde jedes Jahr einen weiteren Anteil an SpaceX an alle Kinder in Amerika spenden.
" Auf Blue Ocean ATS, einem alternativen Handelssystem für US-Aktien, schoss die SpaceX-Aktie daraufhin um mehr als 7,47 Prozent nach oben. Zuerst hatte darüber der US-NachrichtensenderIm Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.
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