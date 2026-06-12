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SpaceX könnte bei Börsendebüt einen Kurssprung von 35 Prozent hinlegen

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SpaceX könnte bei Börsendebüt einen Kurssprung von 35 Prozent hinlegen
SpacexElon MuskBörsendebüt
📆12/06/2026 07:29:00
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Das Unternehmen von Elon Musk könnte bei seinem Börsendebüt einen Kurssprung von mindestens 35 Prozent hinlegen, berichtet die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg.

Das Unternehmen von Elon Musk , SpaceX, könnte bei seinem Börsendebüt einen Kurssprung von mindestens 35 Prozent hinlegen, berichtet die Wirtschaft snachrichtenagentur Bloomberg. Der Marktwert könnte sogar über 2,4 Billionen Dollar liegen, was mehr als 35 Prozent über der Ausgabebewertung von rund 1,77 Billionen Dollar liegt.

Dies würde den bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco übertrumpfen, der bei seinem Börsendebüt 2019 rund 29,4 Milliarden Dollar erlöst hatte. Der Gründer Elon Musk steigt damit direkt in die Liga der größten börsennotierten Konzerne der Welt auf. Anleger rechnen mit weiteren Kursgewinnen, da derivate des Online-Brokers IG International einen Marktwert von rund 2,4 Billionen Dollar hinweisen.

Auch auf der Kryptoplattform Hyperliquid herrscht Optimismus, dort wurden die an SpaceX geknüpften Perpetual Futures zuletzt bei rund 174 Dollar gehandelt, was einer Unternehmensbewertung von mehr als 2,2 Billionen Dollar entspricht. Innerhalb von 24 Stunden wechselten auf Hyperliquid Kontrakte im Wert von mehr als 143 Millionen Dollar den Besitzer, das offene Interesse liegt derzeit bei über 208 Millionen Dollar.

Prognosemärkte sehen die Wahrscheinlichkeit bei 70 Prozent, dass SpaceX den ersten Handelstag mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Billionen Dollar beendet. Ein erfolgreicher Börsenstart von SpaceX könnte auch anderen Tech-Schwergewichten Rückenwind geben, wie beispielsweise den geplanten Börsengängen von OpenAI und Anthropic PBC

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Spacex Elon Musk Börsendebüt Kurssprung Marktkapitalisierung

 

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