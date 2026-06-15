SpaceX macht mit historischem Börsengang Rekord und erreicht 2,1 Billionen Bewertung

Der erste Handel von SpaceX an der Nasdaq war ein voller Erfolg: 75 Milliarden Dollar wurden eingenommen, die Aktie schloss bei 161 Dollar und das Unternehmen wurde mit rund 2,1 Billionen Dollar bewertet, damit mehr wert als Meta und zu den sechs größten US-Börsenwerten.

SpaceX hat mit seinem Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq ein beispielloses Debüt hingelegt und damit den bisher größten IPO aller Zeiten aufgestellt. Insgesamt stehen 13,08 Milliarden Aktien des Unternehmens zur Verfügung, von denen im Zuge des Angebots rund 555,6 Millionen Stück zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie platziert wurden.

Der Erlös aus dem Verkauf belief sich auf beeindruckende 75 Milliarden US-Dollar. Am ersten Handelstag wurde der Eröffnungskurs mit 150 US-Dollar verzeichnet, was einem Anstieg von etwa elf Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Im Verlauf des Tages stieg der Kurs weiter an und erreichte ein Hoch von 176,52 US-Dollar, bevor er mit 161 US-Dollar zum Schluss kam. Bereits am folgenden Handelstag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und die Aktie notierte bei 174 US-Dollar.

Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag ergibt sich für SpaceX eine Marktbewertung von rund 2,1 Billionen US-Dollar, womit das Unternehmen sofort mehr wert ist als der Social‑Media‑Konzern Meta und zu den sechs wertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA gehört. Gründer und CEO Elon Musk hält rund 40 Prozent der Anteile, sodass die Wertsteigerung seiner Beteiligung den Großteil seines Vermögens ausmacht. Neben seiner Beteiligung an SpaceX trägt auch seine Beteiligung an Tesla maßgeblich zu seinem Gesamtvermögen bei.

Der Börsengang hat nicht nur die Position von SpaceX an der Spitze der Technologiebranche gefestigt, sondern auch signifikante Auswirkungen auf die Aktienmärkte und Anlegerstimmungen weltweit. Analysten verzeichnen ein gesteigertes Interesse an Unternehmen aus dem Raumfahrtsektor, und viele Investoren sehen in SpaceX einen Wegbereiter für zukünftige Innovationen in der Weltraumwirtschaft. Gleichzeitig wirft der massive Kapitalzufluss Fragen nach der zukünftigen Nutzung der Mittel auf, insbesondere im Hinblick auf geplante Missionen zum Mond, zum Mars und die Entwicklung neuer Trägerraketen.

Die Finanzaufsichtsbehörden in den USA und anderen Ländern beobachten die Entwicklung aufmerksam, da die Größe des IPO neue regulatorische Anforderungen mit sich bringen könnte. Für Privatanleger bedeutet die Aufnahme von SpaceX in den öffentlichen Handel neue Möglichkeiten, aber auch erhöhte Risiken, da die Bewertung des Unternehmens stark von zukünftigen Projekten abhängt, die noch nicht realisiert sind. Interessierte sollten daher eine gründliche Analyse der Unternehmensstrategie und der Marktaussichten vornehmen, bevor sie in die Aktie investieren





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