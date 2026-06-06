SpaceX plant Mega-Deal mit Google - Aktien-Nachfrage könnte doppelt so hoch sein

SpaceX plant einen Mega-Deal mit Google, der die Nachfrage nach seinen Aktien noch weiter anheben könnte. Laut Insiderangaben könnte die Nachfrage nach den Aktien doppelt so hoch wie das Angebot sein. SpaceX will monatlich 920 Millionen Dollar von Google für die Bereitstellung von Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz erhalten. Diese Vereinbarung läuft von Oktober 2023 bis Ende Juni 2029.

Der Raumfahrtkonzern SpaceX plant einen Mega-Deal mit Google , der die Nachfrage nach seinen Aktien noch weiter anheben könnte. Laut Insiderangaben könnte die Nachfrage nach den Aktien doppelt so hoch wie das Angebot sein.

SpaceX will monatlich 920 Millionen Dollar von Google für die Bereitstellung von Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz erhalten. Diese Vereinbarung läuft von Oktober 2023 bis Ende Juni 2029. Eine ähnliche Vereinbarung hat auch die KI-Firma Anthropic mit SpaceX getroffen, bei der sie monatlich 1,25 Milliarden Dollar für Rechenleistungen bezahlen werden. SpaceX plant, am 12.

Juni an die Technologiebörse Nasdaq zu gehen und dabei 555,6 Millionen neue Aktien zu einem Festpreis von jeweils 135 Dollar anzubieten. Dies würde den größten Börsengang der Geschichte darstellen, der das bisherige Rekorddebüt des Ölkonzerns Saudi Aramco von 2019 um das Dreifache übertrifft. Neben dem Raketengeschäft und Satelliten-Internet will SpaceX Künstliche Intelligenz (KI) stärker in den Fokus rücken und sogar in den Erdorbit vorstoßen.

Da der Ausbau von Rechenzentren in den USA wegen zu viel Bürokratie und Stromengpässen hinter China zurückbleibt, will SpaceX in Zukunft Datenzentren im Weltall aufbauen. Viele Leute werden eher erklären müssen, warum sie die Investitionen in KI-Infrastruktur nicht unterstützen





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