SpaceX plant Rekord-Börsengang mit 75 Milliarden Dollar

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant einen Rekord-Börsengang mit 75 Milliarden Dollar. Der umstrittene Firmenchef soll nach dem Börsengang weiter die volle Kontrolle über das Unternehmen behalten.

Die Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Musk macht bei den Geschäftszahlen aktuell keine gute Figur. Das hindert Musk aber nicht daran, den bisher größten Börsengang anzuvisieren.

Der umstrittene Firmenchef soll anschließend weiter die Zügel in der Hand halten. Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden Dollar einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Werten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden.

Tech-Milliardär und Firmenchef Musk soll mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten. Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar.

Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship. Den Investoren wird die SpaceX-Aktie aber als große Wette auf die Innovationskraft Musks verkauft - ähnlich wie auch bei dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Musk spricht von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und KI-Rechenzentren im All. SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm.

Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet





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