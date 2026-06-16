SpaceX plant Übernahme von KI‑Softwareentwickler Anysphere für 60 Milliarden Dollar

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk will das KI‑Startup Anysphere, hinter dem Coding‑Tool Cursor, für etwa 60 Milliarden Dollar übernehmen. Die Transaktion soll als Aktientausch im dritten Quartal erfolgen und unterstreicht SpaceX‑Ambitionen im KI‑Bereich.

Das US-Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX von Elon Musk (54) hat wenige Tage nach seinem Rekordbörsengang die Übernahme eines auf die Softwareentwicklung spezialisierten KI‑Unternehmens angekündigt. Die Bewertung des Unternehmens Anysphere , das die KI‑Software Cursor herausgibt, beläuft sich nach Angaben von SpaceX auf schätzungsweise 60 Milliarden US‑Dollar, was etwa 52 Milliarden Euro entspricht.

Die Information stammt aus einer Meldung, die SpaceX am Dienstag bei der US‑Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Demnach ist die für das dritte Quartal geplante Transaktion als Aktientausch vorgesehen. Die KI‑Software Cursor wird vor allem von Softwareentwicklern genutzt und kann Codezeilen generieren, vervollständigen oder korrigieren, was den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen soll. SpaceX hatte bereits im April eine Partnerschaft mit dem in San Francisco ansässigen Unternehmen Anysphere bekannt gegeben.

Mit der nun geplanten Übernahme unterstreicht das Raumfahrtunternehmen seine Ambitionen, im Bereich KI‑gestützter Entwicklungswerkzeuge mit anderen Anbietern wie OpenAI, Anthropic oder Microsoft konkurrieren zu wollen. SpaceX selbst, das Elon Musk durch seinen Börsengang zum ersten Billionär der Welt machte, ist primär als Luft‑ und Raumfahrtkonzern tätig, betreibt aber auch das KI‑Startup xAI und das soziale Netzwerk X, vormals Twitter.

Die Übernahme von Anysphere ist ein weiterer Schritt, um das Technologieportfolio über den reinen Raketen‑ und Satellitenbau hinaus zu erweitern und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen KI‑Dienstleistern zu verringern. Durch die Integration von Cursor in die eigenen Arbeitsabläufe könnten interne Projekte, etwa im Zusammenhang mit der Starship‑Entwicklung oder der Starlink‑Infrastruktur, effizienter gestaltet werden. Analysten sehen in dem Deal auch ein Signal an den Markt, dass SpaceX ernsthaft in den KI‑Sektor investieren und hier langfristig eine führende Rolle einnehmen möchte.

Die genaue Höhe des Aktienanteils, der im Tausch angeboten wird, ist bisher nicht öffentlich. Es bleibt abzuwarten, wie die Übernahme die Wettbewerbslandschaft im Bereich KI‑Coding‑Assistenten beeinflussen wird, zumal Cursor bereits eine große Nutzerbasis unter professionellen Entwicklern hat. Mit dieser Akquisition setzt Musk erneut auf strategische Zukäufe, um seinImperium über verschiedene Technologiebereiche hinweg zu vernetzen. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX expandiert mit der geplanten Übernahme von Anysphere in den wachsenden Markt für KI‑gestützte Softwareentwicklung.

Die Transaktion, deren Wert auf rund 60 Milliarden Dollar taxiert wird, soll als Aktientausch im dritten Quartal abgewickelt werden. Cursor, das Kernprodukt von Anysphere, unterstützt Entwickler bei der Code‑Erstellung und‑Fehlerbehebung und verspricht deutliche Produktivitätssteigerungen. Bereits im April hatte SpaceX eine Partnerschaft mit dem kalifornischen Startup geschlossen, nun folgt die volle Integration. Mit diesem Schritt positioniert sich SpaceX neben Größen wie OpenAI, Anthropic und Microsoft als Anbieter von KI‑Lösungen für Programmierer.

Das Unternehmen, das durch sein Börsendebüt Elon Musk zum ersten Billionär machte, baut damit sein Portfolio über den traditionellen Raketenbau hinaus aus. Gleichzeitig wird die eigene KI‑Abteilung xAI gestärkt, und das soziale Netzwerk X könnte künftig von den Technologien profitieren. Der Deal zeigt, wie eng verzahnt Musks Unternehmen inzwischen sind und wie er Synergien zwischen Raumfahrt, KI und Kommunikation nutzen will.

Für Anysphere bedeutet die Akquisition einen großen finanziellen Schub und weltweite Reichweite, während SpaceX seine Abhängigkeit von externen KI‑Anbietern reduziert. Die geplante Übernahme von Anysphere durch SpaceX ist ein klares Bekenntnis zur künstlichen Intelligenz als Schlüsseltechnologie für die Zukunft. Mit einer Bewertung von 60 Milliarden Dollar für das Startup, das hinter dem populären Coding‑Tool Cursor steht, unterstreicht Musk seine Absicht, im KI‑Wettbewerb mitmischen zu wollen.

Cursor, das bereits millions von Entwicklern nutzen, kann Code automatisch vervollständigen, erklären und reparieren - Funktionen, die inzwischen von vielen großen Tech‑Firmen angeboten werden. SpaceX selbst ist nicht mehr nur ein Raketenbauer, sondern ein diversifizierter Technologiekonzern, zu dem auch das KI‑Lab xAI und das Netzwerk X gehören. Durch den Aktientausch im dritten Quartal könnte Anysphere vollständig in die SpaceX‑Struktur integriert werden, was sowohl finanzielle als auch strategische Vorteile bringt.

Die Börsenaufsicht SEC wurde bereits informiert, was auf einen zeitnahen Abschluss hindeutet. Experten erwarten, dass die Übernahme die Entwicklung von KI‑Tools für Softwareingenieure beschleunigen und möglicherweise neue Standards setzen wird. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob SpaceX mit dem Eigenbau von KI‑Lösungen langfristig konkurrenzfähig bleibt oder ob Kooperationen mit spezialisierten Firmen wie Anysphere der effizientere Weg sind. Insgesamt festigt die Akquisition Musks Ruf als visionärer Unternehmer, der durch geschickte Zukäufe seine Unternehmen über alle technologie‑relevanten Felder hinweg stärkt





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