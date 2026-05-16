SpaceX prepares for record-breaking IPO

SpaceX, the aerospace manufacturer founded and united a rocket company and a Starlink-named satellite network with a software arm, is planning its IPO, aiming to raise up to 80 billion dollars. The prospectus is legally required and shares various not-yet-known financial indicators, which experts and investors use to assess the company's marketability.

SpaceX plant seinen Rekord- Börsengang offenbar für den 12. Juni. Der Ausgabepreis könnte am 11. Juni festgelegt werden, womit sich der ursprünglich für Ende Juni geplante Zeitplan beschleunigen würde, wie Wie das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfahren hat.

Als wahrscheinlicher Termin gilt der Freitag. Das Wertpapierprospekt ist gesetzlich vorgeschrieben und enthält zahlreiche bisher nicht bekannte Finanzkennzahlen. Auf seiner Basis formen sich Marktexperten und Investoren eine Einschätzung zur Belastbarkeit der Börsenstory von Unternehmen. Das Börsengang wird mit Spannung erwartet und könnte der bislang größte der Geschichte werden.

SpaceX will laut Insideren bis zu 80 Milliarden Dollar einsammeln und strebt laut dem Finanzdienst Bloomberg eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an. Gelingt der Plan, würde SpaceX auf Anhieb zu den sieben wertvollsten Börsenkonzernen der Welt aufsteigen





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