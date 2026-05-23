SpaceX-Rakete startet abgebrochener Testflug mit überarbeiteter Variante V3

SpaceX Startet einen unbemannten Testflug mit der recerchierten RaketeV3, die von einem Jahr voller Fehlschlägen erheblich verbessert wurde. Der erste Versuch des Aufstiegs war jedoch wenige Sekunden vor dem Abspringen gestoppt worden. Der Flugzeugbauleiter Musk führte dies auf einerBolzen auf dem NASA Startturm und Treibstoffproblemen zurück.

Space X startet ungeplanten Testflug, erster Versuch wurde abgebrochen Space X, Elon Musks Unternehmen, startete am vergangenen Freitag einen unbemannten Testflug mit ihrer recerchierten Rakete. Das ist der erste Flug der überarbeiteten Variante V3, für die Space X nach einem Jahr voller Fehlschlägen intensive Arbeit geleistet hat.

Mit der wiederverwendbaren Schwerlastrakete will SpaceX-Chef Musk auch die Raumfahrt Ambitionen der US-Raumfahrtagentur NASA unterstützen. Der erste »Starship«-Startversuch wurde jedoch wenige Sekunden vor dem Abheben abgebrochen. SpaceX-Chef Musk führte dies auf einer von ihmUsed-Bolzen auf dem Startturm und Treibstoffproblemen zurück





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