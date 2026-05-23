SpaceX's Successful Starship Test and Upcoming IPO

SpaceX, the space transportation company founded by Elon Musk, successfully launched its latest Starship rocket on May 22, 2026. The rocket, which is the most technologically advanced version of the spacecraft, reached space and successfully deployed several satellites. The test flight was part of SpaceX's ongoing efforts to develop reusable rockets for space travel, with the ultimate goal of sending humans to Mars. The company's upcoming IPO, which is expected to raise up to $80 billion, would make it one of the most valuable companies in history. However, SpaceX has faced challenges in the past, including several failed test flights and losses. Despite these setbacks, Musk remains optimistic about the company's future and its potential to revolutionize space travel and create a sustainable future for humanity.

Ein wichtiger Test für Elon Musk s Space X: Der Weltraumkonzern startete seine neueste Starship -Rakete, die mit 124 Metern Gesamthöhe und 18 Millionen Pfund Schub antriebsstärkste Rakete aller Zeiten war.

Das Standbild zeigt Aufnahmen von der Starship-39-Rakete nach dem Start in Starbase beim 12. Testflug am 22. Mai 2026. Mit älteren Modellen hatte Musk bereits elf Testflüge absolviert, einige endeten in spektakulären Explosionen, andere brachten Meilensteine.

Der Test verlief großteils nach Plan, aber es gab Pannen: Die abgekoppelte Trägerrakete fiel nach dem Ausfall der Triebwerke bei der Rückkehr zur Erde ungebremst ins Meer. Am Starship versagte eines von sechs Triebwerken. Das Raumschiff schaffte es dennoch ins All. Auch das Aussetzen von zwei Dutzend Satelliten-Atrappen gelang.

Nach dem erfolgreichen Testflug richtet sich der Fokus auf den größten Börsengang aller Zeiten: Ein Emissionsvolumen von 75 bis 80 Milliarden Dollar wird anvisiert. Das Debüt würde den bisherigen IPO-Rekord von Saudi Aramco übertreffen. SpaceX hat erste detaillierte Zahlen bekannt gegeben: Mit 18,67 Milliarden Dollar Jahresumsatz 2025 lag SpaceX 200 der 500 im Börsenindex S&P 500 erfassten Topunternehmen darüber. Gleichzeitig schrieb SpaceX 2025 mit einem Verlust von 4,9 Milliarden Dollar tiefrote Zahlen.

Musk sieht große Zukunftschancen mit Datenzentren im All, Kolonien auf Mond und Mars, leistungsstarken KI-Modellen und Starlink als Marktführer beim Datenverkehr aus dem All. Typisch Musk: Mit 90 Prozent der stimmberechtigten Super-Aktien könnte er wohl nur gefeuert werden, wenn er selbst zustimmt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Starship Rocket Mars Moon Space Travel Reusable Rockets IPO Elon Musk Spacex's Future Data Centers In Space Mars Colonies AI Starlink

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Riesenrakete Starship: SpaceX hat den nächsten Testflug erneut verschobenKurz vor dem geplanten Start der Riesenrakete Starship wurde er erneut gestoppt, jetzt soll es in der Nacht so weit sein – wenn ein Problem behoben wird.

Read more »

SpaceX sagt Testflug von Starship-Rakete kurzfristig abDie Starship-Rakete spielt eine wichtige Rolle bei den Weltraumplänen von SpaceX und der Nasa. Jetzt muss ihr Start nach technischen Problemen verschoben werden. Derweil rückt der mit Spannung erwartete Rekord-Börsengang des Unternehmens von Elon Musk näher.

Read more »

SpaceX sagt Testflug einer Starship-Rakete kurzfristig abDie Starship-Rakete spielt eine wichtige Rolle bei den Weltraumplänen von SpaceX und der Nasa. Jetzt muss ihr Start nach technischen Problemen verschoben werden. Derweil rückt der mit Spannung erwartete Rekord-Börsengang des Unternehmens von Elon Musk näher.

Read more »

Raumfahrt: SpaceX gelingt Start neuer Starship-Version vor Rekord-BörsengangNach mehreren Rückschlägen testet SpaceX erstmals die überarbeitete Version seiner Schwerlastrakete Starship. Der Flug gilt auch als wichtiger Stimmungstest für Investoren.

Read more »