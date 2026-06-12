SpaceX schreibt Geschichte mit Rekord-Börsengang

SpaceX debütiert an der Börse mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und nimmt damit 75 Milliarden Dollar ein. Der Börsengang ist der größte in der Geschichte und SpaceX wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten.

SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord- Börsengang . Das Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar und nimmt damit 75 Milliarden Dollar ein.

Der Börsengang ist der größte in der Geschichte und SpaceX wird mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar an der Börse debütieren. Der CEO Elon Musk wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um seine Ziele zu erreichen und seine Wachstumsstrategie umzusetzen. SpaceX plant, mit seinem Satelliteninternet-Dienst Starlink Internet aus dem All direkt auf Smartphones nutzbar zu machen.

Der Satelliteninternet-Dienst hat inzwischen rund 10,3 Millionen Kunden in 164 Ländern. In der Zukunft soll Künstliche Intelligenz das größte Geschäft sein - auch durch Rechenzentren im All. Die Idee dahinter ist, dass die Sonne dort viel Energie liefern kann. Skeptiker verweisen allerdings auf Probleme wie die erheblichen Aufbaukosten, eine trotz der niedrigen Temperaturen im All schwierige Kühlung sowie die Strahlung, die Schaltkreise beschädigen könne.

Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt für SpaceX, um seine Ziele zu erreichen und seine Wachstumsstrategie umzusetzen. Die Unternehmenleitung geht davon aus, dass die Rakete Starship nach Abschluss aller Tests im zweiten Halbjahr kommerzielle Flüge absolvieren kann. Sie soll die Kosten für die Beförderung ins All deutlich senken. Mit Starship sollen auch Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden, die Internet aus dem All direkt auf Smartphones nutzbar machen.

Der Satelliteninternet-Dienst hat inzwischen rund 10,3 Millionen Kunden in 164 Ländern. In der Zukunft soll Künstliche Intelligenz das größte Geschäft sein - auch durch Rechenzentren im All. Die Idee dahinter ist, dass die Sonne dort viel Energie liefern kann. Skeptiker verweisen allerdings auf Probleme wie die erheblichen Aufbaukosten, eine trotz der niedrigen Temperaturen im All schwierige Kühlung sowie die Strahlung, die Schaltkreise beschädigen könne.

Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt für SpaceX, um seine Ziele zu erreichen und seine Wachstumsstrategie umzusetzen





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