Elon Musk hält für SpaceX einen Wert mit 18 Nullen für denkbar. Dahinter steckt eine Rechnung, die die gesamte Weltwirtschaft winzig erscheinen lässt.

Elon Musk hält für SpaceX einen Wert mit 18 Nullen für denkbar. Dahinter steckt eine Rechnung, die selbst die gesamte Weltwirtschaft winzig erscheinen lässt. Elon Musk stellt für SpaceX eine Bewertung von astronomischen 128 Trillionen US-Dollar in Aussicht.

Das wäre etwa das 75-Millionen-Fache des Börsenwerts von zuletzt 1,73 Billionen US-Dollar. Selbst eine einzelnekönnte rechnerisch Milliarden wert sein. Hinter der spektakulären Zahl steht allerdings keine gewöhnliche Unternehmensprognose, sondern eine Vision, die weit über die Erde hinausreicht.vom Donnerstag erklärte Musk, SpaceX könne eines Tages rund eine Million Mal so viel wert sein wie die heutige Weltwirtschaft. Voraussetzung sei, dass die Menschheit dauerhaft auf mehreren Planeten lebe und SpaceX ein Millionstel der Sonnenenergie nutzbar mache.

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Die Ziele seien außerordentlich schwierig, räumte er ein. Dennoch sehe er einen Weg dorthin. Die Summe stammt aus einer Hochrechnung: Ausgehend von einer jährlichen Weltwirtschaftsleistung von rund 128 Billionen US-Dollar ergibt sich das vonkommt mit einer anderen Bezugsgröße auf 118 Trillionen US-Dollar. Musk selbst nannte keinen konkreten Geldbetrag.