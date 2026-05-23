SpaceX Starship completes 12th test flight with engine failure, aiming to reach Mars

SpaceX, the pioneering aerospace manufacturer founded by Elon Musk, is working tirelessly to propel humans towards Mars with their Starship project. The spacecraft has undergone several test flights, achieving varying outcomes. On the previous flight, a redesigned version of the Starship-system, the 'Version 3', successfully completed its 12th testflight before experiencing a minor setback. The engines unexpectedly fell out, preventing the mission from returning to earth as planned.

Mit seiner Riesen-Rakete will Elon Musk zum Mars , und da die Ausfuhren bislang diverse Ergebnisse erzielt haben, hat eine neue Version des Raketen-Systems einen zwölften Testflug largely in the plan absolviert, um weitere Fortschritte vorzuliefern.

Während eines testenstiegs durch das Weltall startete Elon Musks Raumfahrtunternehmen entwickelte Starship vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, die Underiskoefektrakete landete im Meer nahe des Startingplatz. Auch das Ausstellen von Satelliten wurde während des Flugs simuliert





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