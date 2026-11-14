SpaceX Starship Testflug: Super Heavy Booster kontrolliert im Meer zerstört

SpaceX verzeichnet Rückschlag beim Starship-Test. Der Super-Heavy-Booster stürzte kontrolliert ins Meer, während die obere Stufe Starship erfolgreich Satelliten aussetzte und in die Umlaufbahn einschwenkte.

Bei einem weiteren Testflug seiner Riesen-Rakete Starship musste das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX schon kurz nach dem Start einen Rückschlag hinnehmen. Eigentlich sollten erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden. Die untere Raketenstufe kehrte zwar kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.

Fehlerhafter Fangeversuch am Startturm

Der misslungene Versuch erfolgte am Startturm, wo die Greifarme ursprünglich beide Stufen auffangen sollten. SpaceX teilte Informationen zur möglichen Ursache des Fehlschlags zunächst nicht mit. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe - des Boosters namens Super Heavy - dagegen bereits geklappt. Dieser Unterschied im Verhalten der unteren Stufe markiert eine signifikante Abweichung von den vorherigen erfolgreichen Landemanövern am Turm.

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Obwohl der Booster nicht am Turm geborgen werden konnte, vollzog die obere Raketenstufe ihre geplanten Manöver korrekt. Die Starship genannte obere Stufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein. In diesem Abschnitt ihres Fluges setzte sie Satelliten für Musks Unternehmen aus. Die geplante Mission sieht vor, dass sie die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden soll. Danach wäre der Wiedereintritt und die Bergung durch die Greifarme vorgesehen, einen solchen Versuch gab es vorher noch nie.

Technische Details und Größe der Rakete

Die Starship-Rakete ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Sie besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen. Der etwa 70 Meter lange Booster Super Heavy bildet die untere Stufe. Die obere Stufe, die ebenfalls Starship genannt wird, misst rund 50 Meter. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

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Diese Konstruktionsweise ist entscheidend für die langfristigen Ziele von SpaceX und deren Partnern. Die Wiederverwendbarkeit soll die Kosten für Weltraummissionen drastisch senken. Bislang war die Technologie noch nicht vollständig erprobt, wie dieser Testflug erneut zeigt. Die präzise Koordination der Stufen ist daher von enormer Bedeutung für den Erfolg künftiger Missionen.

Vergangene Tests und zukünftige Pläne

Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet. Damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich. Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken. Diese Partnerschaft ist ein zentrales Element des Artemis-Programms der NASA. SpaceX verfolgt auch das Ziel, eines Tages den Mars zu erreichen. Der aktuelle Rückschlag bei der Bergung des Boosters ist ein Hindernis auf diesem Weg, zeigt aber auch die Komplexität der technischen Herausforderungen auf. Die weitere Entwicklung wird nun von den Ingenieuren detailliert analysiert, um die nächsten Schritte zu planen.