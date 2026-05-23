SpaceX hat am Freitag erfolgreich ihre neue, 124 Meter hohe Rakete Starship getestet, bei der die obere Stufe packtuntig stürzte in den Indianischen Ozean.

Nach einer Verzögerung aufgrund technischer Probleme hat SpaceX am Freitag eine neue Version ihrer Riesenrakete Starship getestet, bei der die obere Stufe plannedl stürzte in den Indianischen Ozean .

Die 124 Meter hohe Rakete hob vom SpaceX-Stützpunkt im US-Bundesstaat Texas ab, gut eine Stunde später stürzte die obere Stufe zum Ende des Testflugs wie geplant in den Indischen Ozean. Die Testphase sollte ursprünglich bereits am Vortag beginnen, doch mehrere technische Unterbrechungen führten zum Verschieben des Manüvers um einen Tag. Die neue Starship-Rakete ist größer und leistungsstärker als ihre Vorgängerinnen und spielt eine entscheidende Rolle bei den Weltraumplänen SpaceX und SpaceX.

Das aktiendebüt des Raketen- und Satellitenbauers könnte sämtliche Börsenvereinbarungen in die Geschichte stürzen. Erst am Mittwoch bekanntgegeben hatte SpaceX Pläne für seinen geplanten Rekord-Börsengang





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