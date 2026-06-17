SpaceX überholt Bitcoin: Wert nun doppelt so hoch wie die Kryptowährung

SpaceX ist mit 2,2 Billionen Dollar doppelt so viel wert wie Bitcoin. Der gesamte Kryptomarkt ist nur noch knapp voraus.

Das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX von Elon Musk hat einen neuen Meilenstein erreicht: Mit einer Bewertung von 2,2 Billionen US-Dollar ist das Unternehmen nun doppelt so viel wert wie die gesamte Kryptowährung Bitcoin .

Zum Vergleich: Alle umlaufenden Bitcoin besitzen derzeit einen Marktwert von rund 1,1 Billionen Dollar bei einem Kurs von etwa 65.600 Dollar pro Coin. Damit hat SpaceX nicht nur die größte digitale Währung der Welt überholt, sondern rückt auch dem gesamten Kryptomarkt gefährlich nahe, der aktuell bei 2,3 Billionen Dollar liegt. Sollte der Höhenflug von SpaceX anhalten, könnte das Unternehmen schon bald den kompletten Kryptomarkt in den Schatten stellen - ein Gedanke, der noch vor wenigen Jahren undenkbar schien.

Der kometenhafte Aufstieg von SpaceX hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Analysten beobachten eine Verschiebung von Kryptoinvestitionen hin zu SpaceX-Aktien. Viele Anleger verkaufen ihre Bitcoin-Bestände, um in das Unternehmen zu investieren, das als Symbol für technologischen Fortschritt und Innovation gilt. Die SpaceX-Aktie, die im Rahmen eines Börsengangs ausgegeben wurde, hat seit ihrer Erstnotiz um mehr als 50 Prozent zugelegt.

Aus 10.000 Dollar Einsatz wurden innerhalb weniger Tage über 15.000 Dollar - allerdings nur für diejenigen, die die Papiere zum Ausgabekurs von 135 Dollar erhalten haben. Der erste Kurs lag bereits bei 150 Dollar, und aktuell notiert die Aktie bei 208 Dollar. Dieser exponentielle Anstieg hat die Fantasie der Anleger beflügelt, aber auch Warnsignale ausgelöst. Die Meinungen der Analysten sind geteilt.

Die Optimisten prognostizieren einen weiteren Raketenstart und erwarten eine Marktkapitalisierung von 2,8 Billionen Dollar, womit SpaceX den Tech-Giganten Amazon überholen würde - ein Unternehmen, das 20 Jahre brauchte, um diesen Wert zu erreichen. Noch vor SpaceX liegen Nvidia, Alphabet, Apple und Microsoft. Die Skeptiker hingegen sehen eine Überhitzung und warnen vor einem Kurseinbruch: Sie rechnen mit einem Rückgang auf bis zu 63 Dollar pro Aktie.

Unabhängig von der kurzfristigen Entwicklung markiert der Erfolg von SpaceX einen Wendepunkt: Während Bitcoin einst als Inbegriff des digitalen Reichtums galt, zeigt die Aktie eines einzelnen Unternehmens, wie dynamisch die Bewertungen in der modernen Wirtschaft sein können. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Höhenflug von SpaceX anhält oder ob die Korrektur kommt





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