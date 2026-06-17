Der Konzern von Elon Musk kündigt die Übernahme der Softwarefirma Anysphere an, dem Entwickler des KI-Programmierassistenten Cursor. Der Kaufpreis liegt bei rund 60 Milliarden US-Dollar; der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal vorgesehen.

SpaceX übernimmt Anysphere für 60 Milliarden US-Dollar, kurz nach Börsen-Eintrag. Der Konzern von Elon Musk kündigt die Übernahme der Softwarefirma Anysphere an, dem Entwickler des KI-Programmierassistenten Cursor .

Der Kaufpreis liegt bei rund 60 Milliarden US-Dollar; der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal vorgesehen. SpaceX hatte sich nach eigenen Angaben bereits im April eine Option auf den Erwerb gesichert. Cursor gilt als stark wachsender Anwendungsfall im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung. Das Tool stellt eine Entwicklungsumgebung bereit und soll Programmierern helfen, Code effizienter zu erstellen sowie Fehler schneller zu finden.

Anysphere wurde 2022 gegründet und meldete zuletzt einen annualisierten Umsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftskundenbereich. Die Ankündigung kommt nur wenige Tage nach dem Nasdaq-Debüt, bei dem SpaceX mit mehr als zwei Billionen US-Dollar bewertet wurde. Im frühen Handel am Mittwoch legte die Aktie auf etwa 210 US-Dollar zu; die Marktbewertung stieg zeitweise auf rund 2,9 Billionen US-Dollar. Damit überholte SpaceX zwischenzeitlich Amazon und Meta und zählt vorübergehend zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben. Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen.

Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite. Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A.

, Germany ('HSBC') erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten.

Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ('Frontrunning') besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben.

Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter 'Produkte' gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht.

Dort können unter 'Downloads' die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Anysphere Cursor KI-Programmierassistent Übernahme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SpaceX übernimmt KI-Startup Anysphere für rund 60 Milliarden DollarDas US-Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX hat wenige Tage nach seinem Rekordbörsengang die Übernahme eines auf die Softwareentwicklung mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisierten Startups angekündigt.

Read more »

SpaceX erwirbt KI-Coding-Tool Cursor von Anysphere für 60 Milliarden DollarSpaceX hat einen Fusionsvertrag über den Kauf des KI‑Entwicklungstools Cursor von Anysphere abgeschlossen. Das Unternehmen zahlt 60 Milliarden US‑Dollar in Aktien und plant, Cursor als hundertprozentige Tochter zu betreiben. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Durch die Übernahme soll SpaceX sein KI‑Portfolio ausbauen, den Zugang zur Entwickler‑Community stärken und von xAIs Supercomputer‑Infrastruktur profitieren.

Read more »

Parken 300 Dollar, Ticket 250 Dollar, Bier 14 Dollar: Das kostet WM-Besuch in USADie Fifa hat nicht nur bei den Ticketpreisen gezeigt, dass mit der Fußball-WM Profit gemacht werden soll. Auch rund um das Stadion kassiert der Fußballverband ab - mit teils aberwitzigen Preisen.

Read more »

SpaceX plant Übernahme von KI‑Softwareentwickler Anysphere für 60 Milliarden DollarDas Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk will das KI‑Startup Anysphere, hinter dem Coding‑Tool Cursor, für etwa 60 Milliarden Dollar übernehmen. Die Transaktion soll als Aktientausch im dritten Quartal erfolgen und unterstreicht SpaceX‑Ambitionen im KI‑Bereich.

Read more »