SpaceX weist Bericht über Nutzung von Starlink durch den Iran zurück
Das US-Weltraumunternehmen SpaceX hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach der Iran das Satellitensystem Starlink für Angriffe gegen US-Militäreinrichtungen genutzt hat.
Das US-Weltraumunternehmen SpaceX hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach der Iran das Satellitensystem Starlink für Angriffe gegen US-Militäreinrichtungen genutzt hat. Das US-Weltraumunternehmen SpaceX hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach der Iran das Satellitensystem Starlink für Angriffe gegen US-Militäreinrichtungen genutzt hat.
Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk erklärte am Sonntag im Kurzbotschaftendienst X, der Bericht der "Washington Post" sei "offenkundig falsch". Die Journalisten und Herausgeber der US-Zeitung sollten sich "schämen". Die "Washington Post" hatte berichtet, Elon Musks Team sei nach dem Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran im Februar zu der Erkenntis gekommen, dass Teheran Starlink für Gegenangriffe auf US-Militäreinrichtungen in der Golfregion genutzt habe. Die Zeitung beruft sich in ihrer Berichterstattung auf zwei mit unternehmensinternen Diskussionen vertraute Menschen.
"Um es klar zu sagen: Wir haben weder intern noch vom Pentagon Hinweise darauf, dass Starlink vom iranischen Militär genutzt wurde", erklärte SpaceX am Sonntag. "Weil es nie passiert ist. " Die USA und Israel hatten Ende Februar mit massiven Angriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte mit Vergeltungsangriffen auf Israel, mit den USA verbündete Golfstaaten und US-Stützpunkte in der Region.
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