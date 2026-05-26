Spahn und Bayaz: Freundliche Kontakte, pragmatischer Kurs in der Mitte

Spahn und Bayaz, zwei Politiker mit unterschiedlichen Hintergründen und Werdegang, pflegen freundschaftliche Kontakte und sind überzeugt, die Grünen mit einem pragmatischen Kurs in der Mitte zu halten. Spahn, einst Bundesfinanzminister, und Bayaz, ehemaliger Unternehmensberater, verbindet nicht nur ihre Herkunftsbiografie, sondern auch politische Ansichten.

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Aber es gibt auch den anderen, freundlichen Spahn, der die Kontakte zu den Grünen aufrechterhält, auch zu Bayaz. Beide kennen sich seit Jahren. Fachlich verbindet sie einiges, in seinen früheren Zeiten war Spahn Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, damals unter Wolfgang Schäuble. Vielleicht zahlen sich solche Kontakte abseits des Berliner Politikrauschens und der medialen Aufgeregtheit eines Tages noch aus, für beide Seiten. Wer weiß das schon





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