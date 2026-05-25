Spain's Squad for the 2022 World Cup: No Real Madrid Stars

Spain's national team has made history by selecting a squad without any players from Real Madrid for the first time in its history. The team will be led by coach Luis de la Fuente, who has overseen a successful transition since taking over from Luis Enrique. The squad includes several players from Barcelona, as well as Bayer Leverkusen, FC Chelsea, and Manchester City.
Das hat es noch nie gegeben: Spanien reist zur WM in die USA, nach Kanada und Mexiko - ohne einen einzigen Profi von Real Madrid !
Erstmals in der Geschichte der "Seleccion" fehlen die Stars der Königlichen komplett im Kader. Mit dabei: Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, Marc Cucurella vom FC Chelsea und Mittelfeld-Stratege Rodri von Manchester City. Auch Lamine Yamal (18), der zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laborierte, ist nominiert - einer von acht Spielern von Meister FC Barcelona. Auf Stars von Real Madrid verzichtete de la Fuente komplett.
Daniel Carvajal (34), für den es die letzte Saison bei Real war, wurde ebenso außen vor gelassen wie Dean Huijsen (21), Álvaro Carreras (23), Fran García (26), Dani Ceballos (29), Raúl Asencio (23) und Gonzalo García (22). Ein historischer Bruch mit der Tradition - denn bisher war immer mindestens ein Real-Profi dabei. Spanien geht bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe H als Favorit auf den Gruppensieg an den Start. Zum Auftakt trifft der aktuelle Europameister am 15.
Juni in Atlanta auf WM-Neuling Kap Verde. Am 21. Juni (jeweils 18 Uhr) heißt der Gegner an gleicher Stelle Saudi-Arabien. Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es in Guadalajara am 27.
Juni (2 Uhr, alle Zeiten MESZ) zum Duell mit Uruguay. Vor vier Jahren scheiterte Spanien schon im Achtelfinale am Überraschungsteam Marokko. Nach dem Rücktritt von Luis Enrique gelang dessen Nachfolger de la Fuente der erfolgreiche Umbruch. Bei der EM 2024 in Deutschland holte seine Auswahl den Titel.
Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). Gavi (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Zubimendi (Arsenal), Álex Baena (Atlético Madrid) und Fabián Ruíz (PSG).
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo)
