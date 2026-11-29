Spandau 04 hat das Spitzenspiel in der Bundesliga für sich entscheiden können. Erst ganz zum Schluss konnten die Berliner einen Punktverlust abwenden.

Spandau 04 hat das Spitzenspiel in der Bundesliga für sich entscheiden können. Erst ganz zum Schluss konnten die Berlin er einen Punktverlust abwenden. Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben zum Abschluss der Hinrunde in der Wasserball-Bundesliga für eine Überraschung gesorgt.

Im Spitzenspiel besiegten die Berliner den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Waspo Hannover 98 mit 17:16 nach Fünfmeter-Werfen. Damit revanchierte sich Spandau für die deftige 9:21-Schlappe im Supercup zu Beginn der neuen Spielzeit. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Becken. Spandau lag nach dem ersten Viertel 4:3 in Front, dann drehten die Niedersachsen im zweiten Abschnitt mit 4:1 das Geschehen zum 7:5-Halbzeitstand zu ihren Gunsten.

Advertisement

Spandau kam erneut auf und ging mit 10:9 in Führung, ehe Hannover auf 12:10 drehte und beide Mannschaften bei 13:13 in das entscheidende Fünfmeter-Werfen mussten. Dort führte Hannover mit zwei Treffern, vergab aber die letzten drei Würfe vom Punkt, sodass Sebastian Andruskiewicz zur Entscheidung traf. Trotz des Sieges bleibt Spandau hinter Hannover Tabellenzweiter. Beide Teams haben eine Niederlage auf dem Konto.