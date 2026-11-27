'Die Nordreportage' begleitet Menschen, die Hamburg für die Weihnachtszeit zum Strahlen bringen.

Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Schmalzkuchen durch die Straßen zieht, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für die Weihnachtszeit in Hamburg.

"Die Nordreportage" begleitet die Menschen, die dann eine Großstadt zum Strahlen bringen. Während die Stadt noch schläft, arbeiten Kranführer, Elektriker, Baumkletterer und Feuerwehr Hand in Hand, um das weihnachtliche Wahrzeichen Hamburgs aufzustellen: die Alstertanne. Jedes Jahr stellt sie eine echte Herausforderung dar. Die 14 Meter hohe Tanne muss mitten auf der Binnenalster auf einem schwimmenden Ponton platziert werden.

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Jeder Handgriff muss sitzen, denn bis Ende November sollen 1.000 Lichter die Tanne erleuchten. Für Jürgen Tietjen und seine Frau Anita ist die Weihnachtszeit die stressigste Zeit des Jahres. Seit über zehn Jahren betreiben sie ihre Verkaufsstände auf dem beliebten Weihnachtsmarkt am Hamburger Gänsemarkt. Ihre hausgemachten Schmalz- und Reibekuchen sowie frisch gegrilltes Spanferkel werden jeden Tag aufs Neue zubereitet.