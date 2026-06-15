Spanien blamiert sich gegen Kap Verde: 0:0 - ein Warnsignal für den Europameister

Spanien kommt gegen Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus und enttäuscht. Die Leistung wirft Fragen auf und relativiert den deutschen Auftaktsieg.

Spanien blamiert sich gegen Kap Verde und kommt über ein 0:0 nicht hinaus. Das ordnet nicht nur die Leistungsfähigkeit des Europameister s ein, sondern auch den Auftakt der deutschen Mannschaft.

Ein Kommentar.



Beinahe wäre aus der Sensation eine Riesensensation geworden. In der ersten Minute der Nachspielzeit schraubte sich Telmo Arcanjo in die Luft und köpfte den Ball wuchtig in Richtung Tor. Dabei machte er fast alles richtig, nur platziert genug war der Kopfball nicht.

Deshalb hatte Unai Simon gar kein Problem, den Ball aufzunehmen. Die Riesenblamage blieb aus, blamabel war das Ergebnis für den amtierenden Europameister natürlich trotzdem. Vor allem in Deutschland dürfte man dieses Spiel aber mit Interesse vernommen haben, lässt es doch auch Rückschlüsse auf den eigenen Auftakt zu.



Doch erstmal zu den Spaniern: 74 Prozent Ballbesitz, 27 Abschlüsse und dennoch zu wenig Klarheit im Angriffsdrittel.

Die Mannschaft wirkte über weite Strecken des Spiels behäbig, träge und uninspiriert. Es steht außer Frage, dass sie ausreichend Chancen hatten, um dieses Spiel zu gewinnen. Es steht aber auch außer Frage, dass der Auftritt nicht der eines Anwärters auf den Titel war. Viele Sorgen begleiteten den Weltmeister von 2010 vor dem Turnier.

Einige Protagonisten von vor zwei Jahren sind nicht fit, immer noch angeschlagen oder einfach nicht mehr in der Form von damals.



Rodri, immerhin Weltfußballer im Jahr 2024, hat die Fäden nicht mehr so souverän in der Hand wie noch vor seinen vielen Verletzungen. Ausgerechnet die Spanier, denen zu Recht unterstellt wird, dass sie das beste Ballbesitzkonzept aller Nationen haben, tun sich derzeit extrem schwer damit, tiefe Defensivblöcke zu knacken.

Elf der 27 Abschlüsse kamen von außerhalb des Strafraums. 35 Flanken schlugen sie gegen Kap Verde. Zwei Stilmittel, die untypischer kaum sein könnten für ihren Fußball. Statt feiner Klinge gab es die grobe Brechstange, und die war auch noch rostig.



Wenn Williams und vor allem Yamal nicht schnell in Richtung Topform kommen, könnte dieses Turnier eine ganz große Enttäuschung für die Spanier werden - wenngleich schon das nächste Spiel gegen die Schweiz in der Anlage ein komplett anderes sein wird.

Schon dann kann sich der schlechte Eindruck ins Positive drehen. In Deutschland sollte man sich diesen holprigen Auftakt Spaniens aber nochmal ganz in Ruhe vergegenwärtigen. Nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao gab es vorsichtige Euphorie hierzulande, aber auch viele kritische Stimmen, die die Qualität des Gegners als Argument ins Feld führten.



Dass es nicht selbstverständlich ist, sieben Tore gegen so einen Gegner zu schießen, zeigten nun die Spanier.

Das bedeutet keinesfalls, dass man den Auftakt des DFB-Teams überhöhen sollte. Allerdings hätte dieses Spiel auch ganz anders laufen können. Spanien wird erhebliche Kratzer aus diesem ersten Spiel mitnehmen. Das dürfte auch am Selbstvertrauen nagen.

Deutschland hingegen hat exakt in diesem Bereich zulegen können. Nicht mehr, aber bestimmt auch nicht weniger bedeutet das 7:1. Spanien wäre bereits mit einem der sieben deutschen Tore zufrieden gewesen - gegen einen ähnlichen Gegner.



Nicht wenige hatten vermutet, dass Deutschland nach dem ersten Spieltag in der Position sein könnte, die Spanien jetzt hat.

Doch es kam anders. Die Spanier müssen nun schleunigst ihre formellen Defizite beheben, während die Deutschen mit breiter Brust in die nächsten Partien gehen können. Der Auftritt gegen Kap Verde war ein Warnschuss für den Europameister. Die Defensive der Kapverdianer war gut organisiert, aber dennoch muss sich Spanien ankreiden lassen, dass sie keine Mittel gefunden haben, um die Mauer zu durchbrechen.

Die Offensive war ideenlos und die Wechsel brachten nicht die erhoffte Belebung.



Besonders enttäuschend war die Vorstellung von Lamine Yamal, der bei seinem Startelfdebüt kaum Akzente setzen konnte. Auch Nico Williams blieb blass. Die beiden jungen Flügelspieler galten als Hoffnungsträger, doch gegen tiefstehende Gegner fehlt ihnen noch die Durchschlagskraft.

Trainer Luis de la Fuente steht nun unter Druck: Er muss das System anpassen, um aus dem Ballbesitz mehr Gefahr zu entwickeln. Einfaches Flanken auf den kopfballstarken Joselu allein wird nicht reichen.



Die Spanier müssen ihre Passgeschwindigkeit erhöhen und besser in die Zwischenräume kombinieren. Gegen die Schweiz wird ein anderes Spiel erwartet, da die Schweiz selbst mehr Ballbesitz haben wird als Kap Verde.

Dennoch bleibt der Eindruck: Der amtierende Europameister ist noch längst nicht in Bestform. Deutschland hingegen hat mit dem 7:1 ein klares Statement gesetzt. Das DFB-Team strahlt derzeit mehr Selbstvertrauen aus als Spanien. Die Rollen vor dem Turnier waren noch klar verteilt, doch nach den ersten Spielen muss man die Karten neu mischen.





Fest steht: Die Vorbereitung Spaniens war von vielen Problemen geplagt. Verletzungen, Formschwankungen und taktische Unsicherheiten haben das Team belastet. Das 0:0 gegen Kap Verde war der Tiefpunkt einer bisher enttäuschenden Turnierphase. Dennoch wäre es verfrüht, Spanien abzuschreiben.

Sie haben noch genug Qualität, um sich zu steigern. Aber der Weg wird steinig. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob sie die Kurve kriegen. Für Deutschland ist das Spiel eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Aber auch die Deutschen dürfen sich nicht blenden lassen. Curacao war kein Gradmesser. Die wahren Prüfungen kommen noch.



Insgesamt war der Abend in Leipzig eine Lehre für alle Fußballfans: Niemand ist unschlagbar, und ein Turnier lebt von Überraschungen.

Spanien hat eine schallende Ohrfeige bekommen, Deutschland kann gestärkt weitermachen. Die Frage ist: Wer zieht die richtigen Schlüsse daraus





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