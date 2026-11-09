Spanien droht mit WM-2030-Ausstieg bei Fehlplatzierung des Finals

Alberto Núñez Feijóo warnt vor Austritt aus der WM 2030, wenn das Finale nicht in Spanien stattfindet. Die Konfliktlinie zwischen Spanien, Portugal und Marokko verschärft sich.

Die geplante gemeinsame Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 durch Spanien, Portugal und Marokko droht ins Wanken zu geraten. Weltmeister Spanien hat nun explizit damit gedroht, die Organisation des Turniers zu verlassen, falls das entscheidende Endspiel nicht auf der iberischen Halbinsel stattfinden darf.

Diese Eskalation geht direkt von Alberto Núñez Feijóo aus, der als möglicher nächster Ministerpräsident des Landes gilt. Die Androhung verschärft den bereits bestehenden Streit um die Verteilung der prestigeträchtigen Spiele unter den drei Partnern.

Konkretes Ausstiegsdrohen Feijóos

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Alberto Núñez Feijóo hat die Position Spaniens in der aktuellen politischen Debatte klar definiert. Er erklärte in der bekannten Unterhaltungssendung "El Chiringuito", dass das Finale dort stattfinden müsse, wo es fair und angemessen sei und wo keine Zweifel bestünden. Für ihn ist der Standort eindeutig Spanien. Sollte dieses Land das Finale nicht ausrichten, müsse es auch nicht an der Organisation des Turniers teilnehmen. Diese Aussage markiert eine harte Grenze in den Verhandlungen mit den Ko-Ausrichtern.

Feijóo betonte zudem, dass er sich als neuer Ministerpräsident aktiv dafür einsetzen würde, den Austritt Spaniens aus der gemeinsamen Ausrichtung durchzusetzen, wenn die Forderung nicht erfüllt wird. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die Rolle des amtierenden Welt- und Europameisters muss durch die Ausrichtung des großen Spiels honoriert werden. Es geht dabei nicht nur um Sport, sondern auch um nationale Ehre und politische Anerkennung auf der internationalen Bühne.

Positionen der beteiligten Nationen

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Spanien, Portugal und Marokko haben sich ursprünglich darauf verständigt, die Endrunde in vier Jahren gemeinsam auszutragen. Allerdings zeigt sich eine deutliche Schieflage in der Verteilung der Spiele. Die meisten der Partien werden auf der Iberischen Halbinsel, also in Spanien und Portugal, stattfinden. Marokko stieg erst etwa zweieinhalb Jahre nach den anderen beiden Ländern offiziell als Ausrichter ein. Diese späte Integration führt bei einigen spanischen Politikern und Funktionären zu Unmut über die gerechte Aufteilung der Verantwortung und der Attraktivität des Turniers.

Neben den direkten Drohungen Feijóos gab es auch frühere Statements, die die Stimmung in Spanien widerspiegeln. Damals hieß es gegenüber dem spanischen Radiosender "Cadena Ser", man werde weiter daran arbeiten, dass das WM-Finale in Spanien stattfindet. Die Argumentation war stets, dass es so sein muss und auch so sein wird. Diese hartnäckige Haltung der spanischen Seite erschwert die diplomatischen Kompromisse, die für eine reibungslose gemeinsame Organisation unerlässlich sind.

Auswirkungen auf die Turnierplanung

Die aktuelle Situation stellt die gesamte Struktur der WM 2030 in Frage. Ein Ausstieg Spaniens würde das Konzept der dreifachen Ausrichtung fundamental verändern und wahrscheinlich zu einer Neustrukturierung der gesamten Veranstaltung führen. Die finanziellen und logistischen Implikationen eines solchen Schrittes wären enorm. Die FIFA würde vor einer schwierigen Entscheidung stehen, wie sie das Turnier ohne einen der bisherigen Hauptorganisatoren plant.

Für die betroffenen Städte und Regionen bedeutet die Unsicherheit zusätzliche Belastungen. Die Planungen für Stadien, Infrastruktur und Unterkunftskapazitäten basieren auf der Annahme, dass alle drei Länder vollumfänglich beteiligt sind. Sollte Spanien zurücktreten, müssten die verbleibenden Partner Portugal und Marokko die Last der Organisation allein tragen oder sich neue Partner suchen. Dies würde den Charakter des Turniers von einer gemeinsamen Feier zu einer ungleichen Belastung verschieben. Die Zukunft der WM 2030 hängt nun direkt von der Fähigkeit der Verhandlungspartner ab, einen Kompromiss zu finden, der die nationalen Ambitionen Spaniens respektiert, ohne das gesamte Projekt zu gefährden.