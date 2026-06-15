Spanien gegen Kap Verde: WM-Auftakt der Iberer als klarer Favorit

Der amtierende Europameister Spanien startet mit einer Partie gegen WM-Neuling Kap Verde in die Weltmeisterschaft 2026. Während die Furia Roja als haushoher Favorit in die Begegnung geht, hofft der afrikanische Inselstaat auf eine Sensation. Das Spiel ist live im Free-TV zu verfolgen.

Die Begegnung zwischen Spanien und Kap Verde stand noch 0:0. In den ersten etwa 37 Minuten ließen die Blauen Haie defensiv kaum etwas zu. Gegen den amtierenden Europameister standen sie extrem tief, zugleich aber kompakt und gut gestaffelt.

Bis auf ein paar halbgare Szenen war die Furia Roja offensiv fast abgemeldet. Dann aber drehte diese auf: Torres traf die Latte, Oyarzabal scheiterte an Vózinha (beides 39. ), zudem blieb der Keeper Sieger erneut gegen Torres (45. ) und Laporte (45+3).

Die Crioulos selbst traten vorne nur durch ein paar harmlose Abschlüsse in Erscheinung (27. , 35. , 38. ).

Gegen Ende der ersten Halbzeit schien das 1:0 nur eine Frage der Zeit zu sein. Für den amtierenden Europameister Spanien geht es bei der WM 2026 am 15. Juni mit der ersten Partie gegen Kap Verde los. In diese Partie gehen die Iberer natürlich als haushoher Favorit, gestützt von Stars wie Torres, Oyarzabal und Laporte.

Kap Verde gilt hingegen als große Unbekannte, immerhin ist der Inselstaat erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. In der WM-Quali setzte sich die Auswahl unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erste durch und schaffte so die Sensation. Nun warten Vorrunden-Duelle bei der WM gegen Spanien, Marokko und Portugal. Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Spanien gegen Kap Verde läuft live im Free-TV.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt der Spanier gegen Kap Verde wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen.

Das erste Spiel der Spanier findet jedoch schon um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt. Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Spanien gegen Kap Verde gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen





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