Das WM-Gruppenspiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien ist nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Die exklusiven Rechte liegen bei MagentaTV. Spanien steht nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde unter Druck, während Saudi-Arabien mit Selbstvertrauen vom 1:1 gegen Uruguay kommt.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft können Fans das Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen. Weder ARD noch ZDF zeigen die Partie live, da die exklusiven Übertragungsrechte für alle 104 WM-Spiele beim kostenpflichtigen Streamingdienst MagentaTV der Deutschen Telekom liegen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender erhalten lediglich eine Sublizenz für 30 Begegnungen, sodass 44 Spiele, darunter auch das zweite spanische Gruppenspiel, nur über MagentaTV zu sehen sind. Spanien, der amtierende Europameister, muss nach einem enttäuschenden 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde dringend punkten. Trotz dominanter Statistiken wie 74 Prozent Ballbesitz und 27 Torschüssen blieb die Mannschaft offensiv ideenlos und ineffective. Auch die Einwechslung des hochtalentierten Lamine Yamal (18) brachte keine Wende.

Der als Schlüsselspieler erwartete Mittelfeldstratege Rodri (29) von Manchester City konnte trotz 129 Ballkontakten kaum Akzente setzen. Das Team steht daher bereits unter Druck, da ein weiterer Punktverlust die Chancen auf das Achtelfinale deutlich schmälern würde. Saudi-Arabien reist mit Rückenwind zum Spiel gegen Spanien. Im Auftaktmatch erreichte die Mannschaft ein überraschendes 1:1 gegen Uruguay.

Die starke Defensivleistung, insbesondere von Torwart Mohammed Al-Owais (34), war ausschlaggebend. Al-Owais parierte mehrere Großchancen und hielt sein Team mit Glanzparaden im Spiel, bis Uruguay zehn Minuten vor Schluss doch noch ausglich. Trotz deutlicher Unterlegenheit in den Schlüsselstatistiken - 14 Ecken, 27 Torschüsse und weniger Ballbesitz - sicherten sich die Saudis durch disziplinierte Abwehrarbeit einen wertvollen Punkt. Das Ergebnis gilt als kleine Sensation und gibt der Mannschaft Selbstvertrauen für das Duell mit dem favorisierten spanischen Team





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