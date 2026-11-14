Spanien gewinnt klar vor Deutschland-Partie in der Nations League

Die spanische Nationalelf unter Trainer Xavi setzt den Siegeslauf fort und festigt die Tabellenführung vor dem entscheidenden Spiel gegen Deutschland am Montag.

Die spanische Nationalelf hat die Vorbereitung auf das entscheidende Gruppenspiel der Nations League gegen Deutschland mit einer deutlichen Leistungsshow abgeschlossen. Trainer Xavi betonte vor dem Match am Montag, dass der aktuelle Erfolg nur ein Zwischenschritt im langfristigen Entwicklungsprozess des Teams sei. Der Vormarsch der Mannschaft unter der Anleitung des ehemaligen spanischen Profis wird durch einen klaren Sieg in der vergangenen Runde gefestigt, der den Weg ins Viertelfinale nahezu ebnet.

Xavi sieht Anfang der Reise

Xavi, der die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft übernommen hat und dessen Vertrag bis zum Jahr 2030 läuft, zeigte sich zufrieden mit der aktuellen Entwicklung, warnte jedoch vor übermäßiger Euphorie. Er erklärte, dass man gerade erst am Anfang stehe und das vergangene Spiel lediglich als Baustein sehe. Für den Trainer war die Weltmeisterschaft, bei der man im Sechzehntelfinale gegen Marokko ausschied, noch lange keine Bewährungsprobe im Sinne eines großen Turniersiegs. Stattdessen betrachtet er die aktuelle Phase als notwendigen Prozess, um in zwei Jahren wieder um die Gesamtwertung mitzuspielen.

Also read Nations League 2026/27 live im Free-TV und Stream: Wo werden die Deutschland-Spiele übertragen?

Statistik und taktische Entwicklung

Unter der Leitung von Xavi hat Spanien in fünf Spielen an der Seitenlinie drei Siege erreicht und dabei insgesamt vierzehn Tore erzielt, ohne eine einzige Niederlage hinnehmen zu müssen. Diese Bilanz unterstreicht die positive Entwicklung im katalanischen Lager. Xavi betonte, dass man den aktuellen Erfolg genieße, aber den Blick schon auf das nächste Duell am Montagabend richten müsse. Er verwies darauf, dass es sich um ein komplett anderes Spiel gegen Deutschland handeln werde, das neue Herausforderungen mit sich bringt.

De Jongs Fokus auf Dominanz

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong teilte die Einschätzung seines Trainers und betonte die klare Vision des Teams. Die Spieler wollen offensiv angreifen, das Spiel dominieren, den Ball von hinten aufbauen und frühzeitig gegnerische Pressings umkehren. De Jong gab zu, dass noch ein langer Weg vor der Mannschaft liege und man sich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess befinde. Der klare Sieg wurde als wichtiger Schritt gewertet, doch die Arbeit müsse jetzt fortgesetzt werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Advertisement

Summerville lobt neuen Spielstil

Der Spieler Summerville hob die positiven Veränderungen im Training unter dem neuen Coach hervor. Er beschrieb, wie man die Räume offensiver nutzt und versucht, sehr früh Druck aufzubauen, um den Ball in der gegnerischen Hälfte zurückzuerobern. Dieser Ansatz funktioniert laut Summerville sehr gut für die Mannschaft und passe hervorragend zum vorhandenen Kader. Der etablierte Spielstil scheint bereits jetzt Früchte zu tragen und die Moral im Team weiter zu stärken.

Gruppenfinale am Montagabend in Berlin

Am Montagabend steht das Gruppenfinale an, in dem Spanien in Berlin gegen Deutschland antreten wird. Der aktuelle Tabellenstand und die gute Stimmung im Kader deuten darauf hin, dass der Einzug ins Viertelfinale so gut wie sicher ist. Die Nationalelf freut sich auf die große Bühne in der deutschen Hauptstadt, während gleichzeitig die Erwartungshaltung an eine konsequente Umsetzung der taktischen Vorgaben wächst. Das Team möchte die Leistung der letzten Wochen in das entscheidende Duell übertragen und seine Position als Tabellenführer verteidigen.