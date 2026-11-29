Nach acht Jahren an der Macht steht Pedro Sánchez vor dem Aus. In Spanien könnte erstmals seit Jahrzehnten ein rechtes Bündnis regieren.

Nach acht Jahren an der Macht steht Pedro Sánchez vor dem Aus. In Spanien könnte erstmals seit Jahrzehnten ein rechtes Bündnis regieren.zufolge wird die konservative Partido Popular mit 32,2 Prozent noch vor Sánchez' Partei PSOE mit 28,8 Prozent stärkste Kraft.

Die rechtspopulistische Partei Vox erreicht 16,2 Prozent und will gemeinsam mit den Konservativen eine neue Regierung bilden. Das Linksbündnis Frente Amplio kommt auf 5,7 Prozent. Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte damit wieder eine Rechtsaußen-Partei an der spanischen Zentralregierung beteiligt sein. Die beiden Parteien regieren bereits in mehreren Regionen Spaniens gemeinsam.

Advertisement

Die Wahlbeteiligung ist rekordverdächtig: Bis 18 Uhr gaben 68,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Seit der Rückkehr zur Demokratie 1978 gab es nie einen höheren Wert zu diesem Zeitpunkt. Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr. Ministerpräsident Sánchez, der seit 2018 im Amt ist, hoffte lange auf eine Überraschung.