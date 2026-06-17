Spanien nach dem Peinlich-Remis gegen Kap Verde: Kritik und Bescheidenheit

Der spanische Journalist Julio Maldonado hat die Spanier nach dem Peinlich-Remis gegen Kap Verde kritisiert. Mikel Merino versucht, Gelassenheit auszustrahlen, während Nationaltrainer Luis de la Fuente die Mannschaft auf einen langen Weg vorbereitet.

Der spanische Journalist Julio Maldonado hat die Spanier nach dem Peinlich-Remis gegen Kap Verde kritisiert. Er beschrieb die Mannschaft als 'müde' und 'ohne Ideen'. Mittelfeldspieler Mikel Merino versucht nun, Gelassenheit auszustrahlen und ruft die Mannschaft zur Ruhe auf.

Die Zahlen sprechen jedoch gegen Spanien, das seit dem Weltmeistertitel 2010 nur drei Siege in zwölf WM-Spielen gelangen konnte. Nationaltrainer Luis de la Fuente versucht, Perspektive zu wahren und betont, dass die Mannschaft noch einen langen Weg vor sich hat





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