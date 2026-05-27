Spanien ohne Real-Star bei der WM 2026

Die spanische Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 ohne einen einzigen Real-Star antreten. Dies ist eine unpopuläre Entscheidung, aber sie verdient Respekt.

Spanien wird bei der WM 2026 ohne einen einzigen Real -Star antreten. Dies ist eine unpopuläre Entscheidung, aber sie verdient Respekt. Ein Kommentar. Die Eröffnungsfeier in Mexiko findet am 11.

Juni um 19:30 Uhr auf Joyn statt. Die spanische Nationalmannschaft besteht oft aus einem großen Block von Barca-Spielern und einem fast genauso großen Block von Real-Spielern. In diesem Jahr wird kein Königlicher dabei sein. Die Real-Fans werden de la Fuente wahrscheinlich als Feindbild Nummer eins sehen und die Emotionen werden so richtig zum Kochen bringen.

Ob dies für eine friedliche und erwartungsfrohe Atmosphäre auf der iberischen Halbinsel so gut war? Man darf es bezweifeln. Der Job von de la Fuente ist es nicht, für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Barca- und Real-Spielern zu sorgen, sondern die besten 26 Spieler des Landes zu nominieren. Zwar werden sich die Real-Spieler und alle, die es mit dem spanischen Rekordmeister halten, benachteiligt fühlen, jedoch haben Gefühle oft wenig mit der Realität zu tun.

Diese besagt ganz klar: Real wurde nicht benachteiligt, sondern bekommt schlichtweg die Quittung für die ernüchternde Saison. Um in der Nationalmannschaft zu spielen, heißt noch lange nicht, auch das Recht auf einen Platz zu haben. Die Real-Spieler müssen genauso Leistung bringen wie alle anderen Spieler dieser Welt. De la Fuente hat auch zahlreiche Optionen auf der Innenverteidiger-Position.

Was Álvaro Carreras, Fran García, Dani Ceballos, Raúl Asencio und Gonzalo García betrifft, sei gesagt, dass sie nicht konstant auf Top-Niveau gespielt haben oder keine Stammspieler waren. Selbiges gilt für Routinier Dani Carvajal. De la Fuente ist definitiv nicht vorzuwerfen, einen persönlichen Groll gegen Real-Spieler zu haben. Dafür ist die eine umstrittene Nichtnominierung von Huijsen zu wenig.

Vielmehr hat er gezeigt, dass er keine Angst vor unpopulären Entscheidungen hat, sondern unabhängig vom Klub die besten Spieler auswählt.

'Ich bin Nationaltrainer, ich habe keinen Lokalpatriotismus', erklärte er selbst. Damit ist alles gesagt





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Spanien tritt bei der WM 2026 ohne einen einzigen Real-Star an: Respekt verdient, aber unpopulärSpanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat eine umstrittene Nichtnominierung vornehmen, da Real Madrid keine Vertreter im Kader für die FIFA-WM 2026 hat. Die Fans und Spieler des Rekordmeisters fühlen sich benachteiligt, aber die Entscheidung basiert auf den Leistungen und den Bedürfnissen des Teams.

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