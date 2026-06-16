Der europäische Fußballmeister Spanien nimmt das 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde zum Auftakt der WM 2026 sportlich und bleibt optimistisch. Trainer Luis de la Fuente und Mittelfeldspieler Mikel Merino betonen Ruhe und den langen Weg, der noch bevorstehe. Für Kap Verde stellt das Unentschieden den größten Erfolg der Fußballgeschichte dar. Die Gruppe ist nach dem ersten Spieltag vollkommen offen, alle Teams haben einen Punkt.

Spanien s Nationalmannschaft verarbeitet die enttäuschende 0:0-Punkteteilung zum Auftakt der WM 2026 gegen den Debütanten Kap Verde mit einer bewussten Gelassenheit . Der Europameister versucht, die frühe Phase des Turniers nicht überzubewerten, und setzt auf Ruhe und Geduld.

Mittelfeldspieler Mikel Merino betonte auf der Pressekonferenz, dass es zwar nach einem nicht positiven Ergebnis Enttäuschung gebe, man sich davon jedoch nicht entmutigen lassen dürfe. Der Titelgewinn von 2010 liegt lange zurück und seitdem zeigt Spaniens WM-Bilanz Schwächen: In den vergangenen zwölf Spielen gelangen nur drei Siege. Merino erklärte, dass jeder Spieler anders mit Rückschlägen umgehe und dass man ehrgeizig bleiben müsse, obwohl ein Sieg ausblieb.

Man wolle immer gewinnen und das Beste geben, aber man müsse auch akzeptieren, wenn es nicht gelinge. Niemand sei gestorben, es sei keine Trauer im wörtlichen Sinne, aber Niederlagen könnten sich oft so anfühlen. Trainer Luis de la Fuente versuchte ebenfalls, trotz des Remis Gelassenheit auszustrahlen, und verwies auf die anhaltende Unbesiegbarkeit in Pflichtspielen, die seit 32 Spielen bestehe. Man sei völlig ruhig und überzeugt, dass noch ein langer Weg mit sieben ausstehenden Spielen bevorstehe.

Für Kap Verde, mit etwa 500.000 Einwohnern einer der kleinsten WM-Teilnehmer der Geschichte und als Nummer 64 der Weltrangliste klar unterlegen, bedeutet der Punktgewinn gegen die nummerisch drittplatzierte Mannschaft der Welt einen historischen Erfolg. Dastor verdeutlicht die Chancenungleichheit und macht den Teilerfolg umso bedeutender. Die Gruppe ist nach dem ersten Spieltag komplett offen: Neben dem 0:0 zwischen Spanien und Kap Verde gab es ein Unentschieden zwischen Saudi-Arabien und Uruguay, sodass alle vier Teams mit einem Punkt dastehen.

Spanien muss nun am Sonntag in Atlanta gegen Saudi-Arabien antreten, bevor es im letzten Gruppenspiel am 27. Juni gegen Uruguay geht. Die spanische Mannschaft steht unter Zugzwang, um das Achtelfinale zu erreichen, und muss zeigen, dass die offensiven Probleme im ersten Spiel nur ein Ausrutscher waren. Die Mannschaft verfügt über individuell hochkarätige Spieler, doch die Verwertung der Chancen bleibt eine Herausforderung.

Gegen kap Verde wurden zahlreiche gute Gelegenheiten nicht genutzt, was die Kritiker auf den Plan ruft. Die Gelassenheit, die von Trainer und Spielern communicated wird, könnte auch ein Schutzmechanismus sein, um den Druck nicht zu erhöhen. Das Team hat in der Vergangenheit oft unter enormer Erwartungshaltung gelitten, nachdem es 2010 den Titel gewann und danach in mehreren Turnieren früh scheiterte. Die Mischung aus jung und erfahren bietet Hoffnung, aber dieCONVERSION in Tore muss verbessert werden.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Spanien seine spielerische Dominanz in Ergebnisse ummünzen kann oder erneut friert. Die Konstellation der Gruppe begünstigt Spanien theoretisch, da die anderen beiden Spiele noch ausstehen und die Mannschaft die interne Punkteverteilung selbst beeinflussen kann.

Allerdings könnte die blocked offensive auch zu weiteren Problemen führen, wenn Saudi-Arabien und Uruguay sich tief defensiv ordnen. Die taktische Flexibilität von Trainer de la Fuente wird auf die Probe gestellt, und möglicherweise muss er personelle Konsequenzen ziehen. Im Champions League und in den Top-Ligen sind viele spanische Spieler in Topform, doch die Nationalmannschaft muss diese Form sicherstellen und als Kollektiv funktionieren. Die ersten 90 Minuten zeigten eine dominante Ballbesitzphase, aber es fehlte an Durchschlagskraft und Effizienz.

Die Mannschaft muss daran arbeiten, gegen kompakte Abwehrreihen kreative Lösungen zu finden. Die anstehenden Partien gegen Saudi-Arabien und Uruguay sind von entscheidender Bedeutung für das Weiterkommen und das Selbstvertrauen. Ein Sieg gegen Saudi-Arabien würde bereits große Erleichterung bringen und den Druck vom letzten Spiel nehmen.

Insgesamt bietet die Berichterstattung über diesen Vorfall einen Einblick in die Psyche einer favorisierten Mannschaft, die mit den eigenen hohen Erwartungen und dem Druck nach dem frühen Unentschieden umgeht und versucht, den Fokus auf das Wesentliche zu legen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien WM 2026 Kap Verde Unentschieden Luis De La Fuente Mikel Merino Gelassenheit Auftaktsieg Weltrangliste Saudi-Arabien Uruguay Gruppenphase Historischer Erfolg Ballbesitz Chancenverwertung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spanien gegen Kap Verde - Der WM-Auftakt des EuropameistersDie Spanier starten die WM 2026 mit einem Heimspiel gegen Kap Verde. Die Iberer werden als Favorit, Kap Verde als Unbekannte eingestuft. Vor rund zwei Wochen setzte sich die Auswahl in der WM-Quali mit Kamerun überraschend durch und schaffte eine Sensation. Die Übertragung der Partie liegt bei MagentaTV, die deutschen Nationalmannschaften-Spiele zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender, darunter die ARD. Der Arm der Spanier wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit für bekannt, aber wer nicht live dabei sein kann, bekommt die Informationen zu diesem Spiel auf ran.de mit, inklusive Liveticker, Toren, Highlights und allen relevanten Szenen in der folgenden Woche im Joyn-Livestream oder auf der ARD despised weitere offiziellen Wiederholungen im Free-TV zu sehen sein wird.ņi:tvjsnxizi

Read more »

Spanien gegen Kap Verde: WM-Auftakt der Iberer als klarer FavoritDer amtierende Europameister Spanien startet mit einer Partie gegen WM-Neuling Kap Verde in die Weltmeisterschaft 2026. Während die Furia Roja als haushoher Favorit in die Begegnung geht, hofft der afrikanische Inselstaat auf eine Sensation. Das Spiel ist live im Free-TV zu verfolgen.

Read more »

Spanien stürzt bei WM-Auftakt gegen Kap VerdeDie spanische Fußballnationalmannschaft erlebt einen Horrorstart in die Weltmeisterschaft. Gegen das kleine Kap Verde kam die Mannschaft nicht über ein 0:0 hinaus. Die Presse in Spanien zeigt sich tief enttäuscht von dem Auftritt ihrer Mannschaft.

Read more »

„Ein Desaster zum Auftakt“: Spanien blamiert sich bei WM-Start mit 0:0 gegen Kap VerdeEuropameister Spanien sorgt bei seinem WM-Auftakt für eine Sensation und kommt gegen den krassen Außenseiter Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus. Spanische und internationale Medien reagieren schockiert.

Read more »