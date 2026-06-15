Spanien startet als Favorit gegen WM-Neuling Kap Verde - Live im Free-TV

Die spanische Nationalmannschaft trifft am 15. Juni 2026 in ihrem ersten WM-Spiel auf den afrikanischen Underdog Kap Verde. Während die Iberer hochkarätig besetzt sind, gilt Kap Verde nach der Sensations-Qualifikation als große Unbekannte. Die Partie wird live in der ARD und im Joyn-Livestream übertragen.

Die spanische Nationalmannschaft startet am 15. Juni 2026 in die WM-Endrunde mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Kap Verde . Als haushoher Favorit geht dasTeam um Stars wie Pedri, Gavi und Ferran Torres in die Partie, während Kap Verde alsabsolute Überraschungsmannschaft und WM-Neuling gilt.

Der afrikanische Inselstaat sicherte sich sein Ticket für die WM durch den ersten Platz in einer Qualifikationsgruppe, in der unter anderem Kamerun vertreten war. Damit schrieb Kap Verde Fußballgeschichte. Für Zuschauer in Deutschland gibt es gute Nachrichten: Das Eröffnungsspiel der Spanier wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Während MagentaTV die Übertragungsrechte für alle WM-Spiele hält, zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender - allen voran die ARD - ausgewählte Partien, darunter das Spiel Spanien gegen Kap Verde.

Zusätzlich ist die Begegnung kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Aufgrund der nordamerikanischen Spielorte finden viele WM-Spiele zu späteren Uhrzeiten statt, doch das erste Spiel Spaniens beginnt bereits um 18:00 Uhr Mitteleuropa-Zeit. Für alle, die das Spiel nicht live verfolgen können, bietet ran.de einen kostenlosen Liveticker an, sodass Fans auch digital auf dem Laufenden bleiben können





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