Spanien startet mit Blamage: 0:0 gegen Kap Verde löst Kritikwelle aus

Die spanische Nationalmannschaft beginnt die WM mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde. Trainer, Spieler und Taktik werden von Experten scharf kritisiert. Der Punktgewinn für Kap Verde ist ein historischer Erfolg.

Nach dem überraschenden Unentschieden zwischen Spanien und Kap Verde bei der WM herrscht bei den spanischen Experten und Kommentatoren ratlose bis fassungslose Stimmung. Die spanische Nationalmannschaft kam im Auftaktspiel nicht über ein 0:0 gegen den Außenseiter hinaus, was zu scharfen Analysen und Kritik führte.

Trainer Luis de la Fuente zeigte sich nach dem Spiel bei MagentaTV ratlos und verwies auf die mangelnde Chancenverwertung: Man versuche immer wieder, ein Tor zu machen, aber der Ball wolle einfach nicht fallen. Er lobte die sehr gut organisierte Abwehr der kapverdischen Mannschaft, räumte jedoch ein, dass Spanien Räume schaffen wollte, aber letztlich die Gelegenheiten nicht nutzen konnte. Der frühere Real-Profi Álvaro Benito kritisierte bei SER vor allem die Einstellung der Mannschaft.

Ihm fehlte der Biss, das Spiel anzugehen, und eine klare Vorstellung davon, was die Mannschaft wollte. Benito bemängelte, dass man dachte, allein mit Talent gewinnen zu können. Auch die taktische Ausrichtung wurde hinterfragt, insbesondere die Rolle von Gavi als Flügelspieler gegen eine tiefstehende Abwehr. Diese Maßnahme sei bereits früher als nicht funktionierend aufgefallen.

Pedro Martín sprach von einer Katastrophe, einem Schlag und einer Enttäuschung, mit der niemand gerechnet habe. Selbst Kapitän Rodri wurde von Alfredo Relaño scharf kritisiert, der ihn als körperlich außer Form beschrieb. Journalist Julio Maldonado bezeichnete den Abend als historischen Moment und sah eine sehr müde Mannschaft ohne Ideen, die zum Selbstzweifel führen müsse. Die späte Einwechslung von Superstar Lamine Yamal stieß auf Unverständnis.

Tomás Roncero fragte empört, was Yamal auf der Bank zu suchen habe. Rodri wurde ebenfalls attackiert, weil er das Spiel Spaniens jedes Mal verlangsamte, wenn er den Ball erhielt. Während Spanien in der Kritik stand, feierten die Kommentatoren den Außenseiter Kap Verde, dessen Fans auf den Tribünen wie an einem Nationalfeiertag jubelten. Für Kap Verde stellt der Punktgewinn einen der größten Momente der Verbandsgeschichte dar.

Für Spanien dagegen beginnt die WM mit einer Blamage und einem großen Erklärungsbedarf, der sowohl die sportliche Leitung als auch die Mannschaft betrifft





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