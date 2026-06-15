Spanien, der Europameister, kommt gegen WM-Neuling Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus. Die große Überraschung ist perfekt.

Der Auftakt der spanischen Nationalmannschaft bei der WM ist gründlich misslungen. Der Europameister kam gegen WM-Neuling Kap Verde nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 45.000 Zuschauern im Estadio Nacional in Brasilia musste sich das Team von Trainer Luis de la Fuente mit einem 0:0 begnügen - eine Sensation, die die Fußballwelt überraschte.

Spanien, das als einer der Topfavoriten ins Turnier gestartet war, zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine erschreckend harmlose Vorstellung. Ohne die beiden angeschlagenen Superstars Lamine Yamal und Nico Williams fehlte der Mannschaft jegliche Durchschlagskraft. Erst in der 15. Minute gelang den Spaniern der erste Torschuss, und kurz vor der Pause hatte Torres mit einem Lattenschuss die erste Großchance.

In der neu eingeführten Trinkpause in der 22. Minute tobte Trainer de la Fuente an der Seitenlinie und machte seiner Mannschaft lautstark klar, dass er mit der gezeigten Leistung alles andere als zufrieden war. In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild: Spanien kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und schnürte Kap Verde in der eigenen Hälfte ein.

Die Spieler der afrikanischen Inselgruppe, die nur rund 500.000 Einwohner zählt, mussten dem Dauerdruck konditionell Tribut zollen, wehrten sich aber mit einer leidenschaftlichen Defensive. Im Mittelpunkt stand Torhüter Vozinha, der einen Schuss nach dem anderen der Spanier abwehrte und seinen Kasten sauber hielt. In der 71. Minute erlebte das Stadion einen großen Moment: Lamine Yamal, der 18-jährige Superstar des FC Barcelona, wurde endlich eingewechselt.

Doch auch er konnte keine Wunder bewirken. Ein Schuss aus 18 Metern verfehlte das Tor knapp, ein weiterer Versuch wurde von Vozinha glänzend pariert. Am Ende stand die Null - und Kap Verde feierte einen historischen Punktgewinn bei der WM. Die Spieler lagen sich nach dem Schlusspfiff in den Armen, während die spanischen Fans enttäuscht den Heimweg antraten.

Trainer Luis de la Fuente zeigte sich nach der Partie trotzig.

'Wir haben immer weiter versucht, ein Tor zu erzielen', sagte er. 'So sind diese Spiele. Man versucht es, und es geht halt nicht. Das Tor will nicht fallen.

' Lob fand er für den Gegner: 'Kap Verde ist sehr gut organisiert. Sie haben wirklich sehr tief verteidigt. Vielleicht hat uns ein bisschen Zirkulation gefehlt, aber wenn der Ball nicht reingehen will, will er nicht reingehen.

' Die Statistik sprach Bände: Spanien hatte 75 Prozent Ballbesitz, zwölf Torschüsse, aber nur drei aufs Tor. Kap Verde hingegen hatte nur zwei Torschüsse, keinen aufs Tor. Die große Frage ist nun, wie Spanien auf diesen Rückschlag reagieren wird. Am Sonntag geht es im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (Anstoß 18 Uhr).

Dann muss der Europameister ein anderes Gesicht zeigen, sonst droht das frühe Aus. Die Mannschaft um Kapitän Morata weiß: Eine solche Leistung wie gegen Kap Verde darf sich nicht wiederholen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Spanien Kap Verde Fussball Überraschung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Spanien gegen Kap Verde live im Free-TV, Livestream und Livetickerran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Read more »

WM 2026: Spanien startet gegen Kap Verde - Belgien, Saudi-Arabien und Iran im EinsatzHeute beginnt für Europameister Spanien die WM 2026 mit dem Spiel gegen Neuling Kap Verde. Auch Belgien gegen Ägypten, Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland stehen auf dem Programm.

Read more »

Spanien startet als Favorit gegen WM-Neuling Kap Verde - Live im Free-TVDie spanische Nationalmannschaft trifft am 15. Juni 2026 in ihrem ersten WM-Spiel auf den afrikanischen Underdog Kap Verde. Während die Iberer hochkarätig besetzt sind, gilt Kap Verde nach der Sensations-Qualifikation als große Unbekannte. Die Partie wird live in der ARD und im Joyn-Livestream übertragen.

Read more »

Spanien gegen Kap Verde - Der WM-Auftakt des EuropameistersDie Spanier starten die WM 2026 mit einem Heimspiel gegen Kap Verde. Die Iberer werden als Favorit, Kap Verde als Unbekannte eingestuft. Vor rund zwei Wochen setzte sich die Auswahl in der WM-Quali mit Kamerun überraschend durch und schaffte eine Sensation. Die Übertragung der Partie liegt bei MagentaTV, die deutschen Nationalmannschaften-Spiele zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender, darunter die ARD. Der Arm der Spanier wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit für bekannt, aber wer nicht live dabei sein kann, bekommt die Informationen zu diesem Spiel auf ran.de mit, inklusive Liveticker, Toren, Highlights und allen relevanten Szenen in der folgenden Woche im Joyn-Livestream oder auf der ARD despised weitere offiziellen Wiederholungen im Free-TV zu sehen sein wird.ņi:tvjsnxizi

Read more »