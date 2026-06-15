Spanien startet ohne Yamal und Williams in die WM: De la Fuente warnt vor Kap Verde

Der spanischen Nationalmannschaft fehlen beim WM-Auftakt zwei Stars: Lamine Yamal und Nico Williams werden nicht in der Startelf stehen. Trainer Luis de la Fuente warnt indes vor dem vermeintlich schwachen Gegner Kap Verde und betont die Stärken der Afrikaner.

Lamine Yamal gilt als eines der größten Talente im spanischen Fußball und wird von vielen Experten als potenzieller Superstar der anstehenden Weltmeisterschaft gehandelt. Dennoch wird der junge Flügelspieler, der bei FC Barcelona bereits regelmäßig glänzt, das Auftaktspiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Kap Verde von der Bank aus verfolgen.

Nationaltrainer Luis de la Fuente bestätigte im Vorfeld der Partie in Atlanta, dass Yamal zwar fit und in guter Form sei, aber nicht in der Startelf stehen werde. Diese Entscheidung trifft auch auf Nico Williams zu, den ebenfalls hoch eingeschätzten Flügelstürmer von Athletic Bilbao. De la Fuente betonte, dass beide Spieler während des Spiels möglicherweise noch zum Einsatz kommen könnten, dies aber vom Spielverlauf abhänge.

Der Fokus liege zunächst auf dem Gegner, den der Trainer ausdrücklich warnte und nicht als Außenseiter abtat, sondern als taktisch gut strukturierte, schnelle und physisch starke Mannschaft beschrieb. Er betonte, dass Kap Verde durchaus das Zeug zu einer Überraschung habe und warnte vor der Annahme, es handle sich um ein leichtes Spiel. Vielmehr sei mit einem echten Kampf zu rechnen, selbst wenn Spanien am Ende gewinne.

Die Entscheidung, Yamal und Williams zunächst auf der Bank zu lassen, könnte auch der Belastungssteuerung angesichts des langen Turniers geschuldet sein. Spanien, als amtierender Europameister, geht als einer der Titelfavoriten in die WM und hat auch ohne seine两个 Youngster genug Qualität, um das erste Spiel erfolgreich zu gestalten. Die Nachtspiel in Atlanta wird unter anderem von ARD und MagentaTV übertragen.

Die Mannschaft muss zeigen, dass sie trotz des verzögerten Einsatzes ihrer größten Stars das Spiel kontrollieren und einen klaren Sieg einfahren kann. Die Taktik von de la Fuente wird dabei im Fokus stehen, insbesondere wie er das Potenzial von Yamal und Williams über den Turnierverlauf hinweg optimal nutzen will. Das erste Spiel ist ein Gradmesser, ob die Spanier auch ohne ihre beiden Flügelspieler von Anfang an die nötige Durchschlagskraft besitzen.

Die Erwartungen sind hoch, und die Fans hoffen auf einen spektakulären Einstand des Teams, auch wenn ihr größtes Talent zunächst nur als Joker zur Verfügung steht. Die Warnung des Trainers vor dem Gegner zeigt, dass Spanien den Respekt vor Kap Verde nicht verloren hat und die Vorbereitung ernst nimmt. Es wird spannend zu sehen, wie sich die Mannschaft präsentiert und ob sie den Erwartungen gerecht wird





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