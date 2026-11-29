Ein Tabu könnte nach der Parlamentswahl in Spanien fallen: Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur zieht womöglich wieder eine rechtsradikale Partei in die Zentralregierung ein. Vox-Chef Abascal fordert bereits eine Remigration.

Ein Tabu könnte nach der Parlamentswahl in Spanien fallen: Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur zieht womöglich wieder eine rechtsradikale Partei in die Zentralregierung ein.

Vox-Chef Abascal fordert bereits eine Remigration. Bei den Parlamentswahlen am heutigen Sonntag könnte Spanien einen historischen Rechtsruck erleben: Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 könnte mit Vox wieder eine radikal rechte Partei in Madrid in der Zentralregierung an die Macht kommen. Umfragen zufolge dürfte die oppositionelle konservative Volkspartei PP stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus werden, zusammen mit der fremdenfeindlichen Vox-Partei als Juniorpartner könnte es für eine absolute Mehrheit reichen.

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Berührungsängste oder gar eine Brandmauer zwischen den Konservativen und den Ultrarechten gibt es in Spanien schon lange keine mehr. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo macht keinen Hehl daraus, dass er eine Koalitionsregierung mit der von Santiago Abascal geführten Vox-Partei bilden würde, um den Sozialisten Pedro Sánchez als Ministerpräsidenten abzulösen. Für die Senatswahl, die am Sonntag zeitgleich zur Wahl des Abgeordnetenhauses stattfindet, haben die beiden rechten Parteien sogar ein Wahlbündnis geschmiedet.