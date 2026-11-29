Spanien steuert auf historisch hohe Wahlbeteiligung zu

MADRID - Spanien steuert bei der vorgezogenen Parlamentswahl auf eine historisch hohe Wahlbeteiligung zu. Bis 18.00 Uhr hatten mehr als 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Noch nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach der Franco-Diktatur 1978 gab es um diese Uhrzeit eine derart hohe Wahlbeteiligung, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Sie lag damit 15 Prozentpunkte über dem Vergleichswert der vorangegangenen Wahl im Juli 2023. Zunächst war unklar, ob die massive Wählermobilisierung dem sozialistischen Amtsinhaber Pedro Sánchez zugutekommen könnte oder seinem Herausforderer von der konservativen Volkspartei PP, Alberto Núñez Feijóo, und seinem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox.

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Den meisten Umfragen hatten einen Rechtsruck und eine Abwahl von Sánchez, der seit fast achteinhalb Jahren regiert, vorhergesagt. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.