Spanien stolpert gegen Kap Verde: Nullnummer löst Shitstorm aus

EM-Sieger Spanien erlebt bei der WM 2026 einen Fehlstart: Gegen Außenseiter Kap Verde reicht es nur zu einem enttäuschenden 0:0. Die spanische Presse rechnet hart mit dem Team ab, während Torhüter Vozinha für Kap Verde zum Helden wird.

Die spanische Nationalmannschaft hat bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 einen herben Rückschlag erlitten. Gegen den krassen Außenseiter Kap Verde kamen die Iberer nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Die Partie in Atlanta war von spanischer Seite geprägt von mangelnder Kreativität und fehlender Durchschlagskraft. Der Europameister von 2024 mühte sich vergeblich, die gut organisierte Defensive der Afrikaner zu knacken. Die Nullnummer sorgt nun für große Ernüchterung im Lager des Mitfavoriten, der sich eigentlich souverän für die K.o. -Phase qualifizieren wollte.

Stattdessen steht die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bereits nach dem ersten Gruppenspiel unter Druck. Die spanische Presse fällt vernichtende Urteile über die Darbietung ihrer Elf. Die Sportzeitung Marca spricht von einem Katastrophenstart und erkennt das eigene Team nicht wieder. Ein unbekanntes Spanien ohne Fußball, Ideen und Mittel habe es nicht geschafft, gegen Kap Verde ein Tor zu erzielen, eine kämpferische Mannschaft, die für die große Überraschung dieser Weltmeisterschaft sorgte.

Auch die As wird deutlich: Der große Favorit auf den Titel? Diese Schlagzeile können wir getrost beiseite legen. Mit einem Verweis auf den berüchtigten Berg Angliru, der die Radprofis bei der Spanien-Rundfahrt fast jährlich an ihre Grenzen bringt, heißt es: Schon auf dem ersten Anstieg kommt uns diese Weltmeisterschaft wie der Angliru vor. Die Mundo Deportivo urteilt vergleichsweise gemäßigt, spricht aber dennoch von einem enttäuschenden Start und einer Leistung, die es wiedergutzumachen gilt.

Die Kritik beschränkt sich nicht nur auf die spanischen Medien. Auch internationale Stimmen zeigen sich überrascht von der Schwäche des EM-Titelträgers. So schreibt die englische Presse von einem Einbruch auf der Weltbühne und bezeichnet das Ergebnis als eine der größten Überraschungen der Turniergeschichte. In Deutschland, wo man sich noch gut an die Finalniederlage gegen Spanien bei der EM 2024 erinnert, mischt sich Schadenfreude mit Unglauben.

Die deutsche Mannschaft, die ebenfalls um den ersten Titel seit 60 Jahren kämpft, verfolgt die Geschehnisse aufmerksam. Für Kap Verde hingegen ist das Remis gegen den haushohen Favoriten ein Triumph der Fußballgeschichte. Die kleine Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas mit kaum mehr als 500.000 Einwohnern feiert das Unentschieden wie einen Sieg. Besonders der 40 Jahre alte Torhüter Vozinha wird zum Helden.

Die Zeitung Expresso würdigt ihn überschwänglich: Er habe eine Mauer errichtet und eine der bemerkenswertesten Leistungen in der Geschichte des nationalen Fußballs gezeigt. Vozinha selbst bleibt bescheiden: Wir haben an uns geglaubt und uns den Respekt der Fußballwelt verdient. Das ist ein Moment, den wir nie vergessen werden. Der Außenseiter hat nun beste Chancen, erstmals in die K.o.

-Phase einzuziehen. Spanien hingegen muss im nächsten Gruppenspiel gegen einen starken Gegner dringend punkten, um die drohende Blamage abzuwenden. Die Mannschaft wirkt verunsichert, und die Diskussionen um die Aufstellung und Taktik nehmen kein Ende. Trainer de la Fuente steht in der Kritik, seine Starspieler nicht richtig in Szene gesetzt zu haben.

Die Fans fordern Änderungen im System und mehr Risikobereitschaft. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Spanien die Wende schaffen kann oder ob die WM schon frühzeitig zur Enttäuschung wird. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko steckt noch in der ersten Phase, aber für die Furia Roja ist die Ausgangslage denkbar schwierig geworden. Der Druck wächst mit jeder Stunde, und die Erwartungen der heimischen Öffentlichkeit sind enorm.

Ein vorzeitiges Aus wäre eine historische Blamage für eine Mannschaft, die vor zwei Jahren noch Europa begeisterte. Doch der Fußball kennt keine Gnade, und Kap Verde hat gezeigt, dass auch die Kleinen ganz groß sein können





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