Spanien stürzt bei WM-Auftakt gegen Kap Verde

Die spanische Fußballnationalmannschaft erlebt einen Horrorstart in die Weltmeisterschaft. Gegen das kleine Kap Verde kam die Mannschaft nicht über ein 0:0 hinaus. Die Presse in Spanien zeigt sich tief enttäuscht von dem Auftritt ihrer Mannschaft.

Der Horrorstart der spanischen Fußball nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft ist ein Desaster. Gegen das kleine Kap Verde kam die Mannschaft nicht über ein 0:0 hinaus. Auch der Superstar Lamine Yamal (18) konnte nichts ändern.

Die Presse in Spanien zeigt sich tief enttäuscht von dem Auftritt ihrer Mannschaft. Die spanische Nationalmannschaft zeigte sich von einer ungewohnten Seite: ideenlos, uninspiriert und ohne die nötigen Mittel, um den Außenseiter Kap Verde zu knacken. Die Selección scheiterte am WM-Debütanten, der mit dem torlosen Unentschieden für eine der ersten großen Überraschungen des Turniers sorgte.

Trotz klarer Feldüberlegenheit und hohem Ballbesitzanteil gelang es der Mannschaft von Luis de la Fuente nicht, Lücken in der gut organisierten Abwehr Kap Verdes zu finden. Die Afrikaner verteidigten in ihrem ersten WM-Spiel der Geschichte mit allen Mitteln und großem Einsatz. Die spanische Nationalmannschaft verfiel in alte Muster, spielte ideenlos quer und fand gegen die Abwehrmauer der Afrikaner kein Mittel. Erinnerungen an das bittere WM-Aus gegen Marokko 2022 wurden wach.

Während Kap Verde sich tief hinten einmauerte, rannte einer der großen Titelfavoriten immer wieder erfolglos gegen dieselbe Wand. Die spanische Mannschaft ohne Seele, ohne Ideen und mit gerade einmal sieben Schüssen aufs Tor ist hilflos. Der große Favorit auf den WM-Titel sollte erst einmal wieder in die Schublade gelegt werden.

Denn wenn schon die erste Etappe dieses Turniers solche Probleme bereitet, wirkt diese Weltmeisterschaft für Spanien plötzlich wie der Angliru, einer der härtesten und steilsten Anstiege im Profiradsport, der meist bei der Vuelta a España gefahren wird





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien Fußball Weltmeisterschaft Kap Verde Luis De La Fuente Lamine Yamal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spanien startet ohne Yamal und Williams in die WM: De la Fuente warnt vor Kap VerdeDer spanischen Nationalmannschaft fehlen beim WM-Auftakt zwei Stars: Lamine Yamal und Nico Williams werden nicht in der Startelf stehen. Trainer Luis de la Fuente warnt indes vor dem vermeintlich schwachen Gegner Kap Verde und betont die Stärken der Afrikaner.

Read more »

WM 2026: Spanien startet gegen Kap Verde - Belgien, Saudi-Arabien und Iran im EinsatzHeute beginnt für Europameister Spanien die WM 2026 mit dem Spiel gegen Neuling Kap Verde. Auch Belgien gegen Ägypten, Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland stehen auf dem Programm.

Read more »

Spanien startet mit Nullnummer gegen Kap Verde in die WM - Sensation perfekt!Spanien, der Europameister, kommt gegen WM-Neuling Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus. Die große Überraschung ist perfekt.

Read more »

Spanien patzt bei der WM gegen Kap Verde – das sind die Folgen für die DFB-ElfWeil Spanien und Kap Verde remis spielen, ist jetzt klar: Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste steht Deutschland sicher in der K.-o.-Runde.

Read more »