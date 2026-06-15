Spanien trifft auf historisches Debütteam Kap Verde bei der WM

Im ersten Spiel der Gruppe B misst sich Titelmitfavorit Spanien mit WM-Neuling Kap Verde. Während die Spanier mit der Favoritenrolle hadern, steht für die Inselfußballer ein historisches Debüt bevor. Personalsorgen bei Spanien und die aktuelle Form Kap Verdes machen die Partie spannend.

Die spanische Nationalmannschaft, bekannt als La Furia Roja, trifft am ersten Spieltag der Weltmeisterschaft auf Kap Verde . Für den Inselstaat vor der Küste Westafrikas ist es historisch - es ist die erste WM-Teilnahme überhaupt.

Die Qualifikation gelang sensationell: Kap Verde setzte sich in seiner Gruppe gegen Kamerun, Angola und Eswatini durch. Zuletzt gewann das Team von Trainer Rui Águas drei Spiele in Serie, darunter gegen Serbien. Spaniens Coach Luis de la Fuente geht mit Zuversicht in das Turnier. Er bezeichnet die Favoritenrolle als Anerkennung der geleisteten Arbeit und betont, dass die Mannschaft bereit sei, um den Titel zu kämpfen.

Gleichzeitig warnt er vor der Schwierigkeit der WM und den starken Gegnern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Lamine Yamal. Der Barça-Star hatte muskuläre Probleme am Oberschenkel und verpasste das Testspiel gegen Peru. De la Fuente gab jedoch Entwarnung: Yamal sei bereit, am Montag teilzunehmen, seine Startelfteilnahme bleibt jedoch offen.

Das Spiel wird live in der ARD und über Sportschau.de übertragen. Anpfiff ist um 18 Uhr in Atlanta





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