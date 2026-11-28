Das Finale des Davis Cups 2026 ist festgelegt: Spanien steht dank Alcaraz gegen Italien an. Der Titelkampf findet am Sonntag in Bologna statt.

Das Davis-Cup-Finale 2026 steht fest: Spanien trifft am Sonntag in Bologna auf Italien. Der Wettbewerb ist einer der traditionsreichsten Nationenwettbewerbe im Tennissport und zieht jedes Jahr internationale Aufmerksamkeit auf sich. Das Halbfinale für das Team um Carlos Alcaraz war dabei ein ungefährdeter Erfolg gegen Großbritannien.

Spaniens Halbfinalsieg in Bologna

Rafael Jódar, der auf Weltranglistenplatz zehn geführt wird, stellte am ersten Spieltag die Weichen auf Sieg. Der spanische Spieler schlug den tapfer kämpfenden, aber spielerisch limitierten Cameron Norrie deutlich mit 6:2 und 7:5. Jódar hatte seine Aufgabe in 1 Stunde und 33 Minuten erledigt. Kurz darauf betrat der frischgebackene ATP-Finals-Gewinner Alcaraz die ausverkaufte Arena in Bologna. Der Topstar hatte mit Arthur Fery beim 6:2, 6:1 dann keine Mühe. Alcaraz stand lediglich 72 Minuten auf dem Platz, was seine Effizienz unterstreicht.

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Alcaraz und die Favoritenrolle Spaniens

Es ist ein Privileg für mich, im Finale zu stehen. Wir haben hart gekämpft, um das zu erreichen, sagte Alcaraz. Er erwartete keine einfache Aufgabe gegen Italien, betonte aber: Der Sonntag wird ein toller, wichtiger Tag. Spanien geht ins Finale am Sonntag nicht nur wegen der aktuellen Form als Favorit. Das Team kämpft um seinen insgesamt siebten Titel im traditionsreichen Nationenwettbewerb. Für Alcaraz wäre es der erste Erfolg in diesem prestigious Turnier. Die Briten hatten im Viertelfinale noch mit Einzelerfolgen von Norrie gegen Jan-Lennard Struff und einem Sieg im abschließenden Doppel die favorisierte deutsche Mannschaft um den Weltranglistenersten besiegt.

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Italiens Ziel trotz fehlender Superstars

Italien muss im Finale auf Superstar Jannik Sinner verzichten, was die Aufgabe schwerer macht. Dennoch will das italienische Team nach den Titelgewinnen 1976, 2023, 2024 und 2025 den insgesamt fünften Triumph einfahren. Die Historie des italienischen Teams zeigt, dass sie auch ohne einzelne Top-Spieler konkurrenzfähig sind. Das Halbfinale gegen Großbritannien war ein klarer Indikator für die Stärke der Iberer. Cameron Norrie war zwar ein starker Gegner, konnte die spanische Dominanz jedoch nicht brechen.

Ausblick und Bedeutung des Endspiels

Das Endspiel in Bologna verspricht einen spannenden Duell zwischen den beiden Tennis-Nationen. Spanien hat mit Alcaraz einen der besten Spieler der Welt im Kader, während Italien trotz des Fehlens von Sinner eine tief aufgestellte Mannschaft stellt. Die Erwartungen an Alcaraz sind hoch, da er seinen ersten Davis-Cup-Titel gewinnen möchte. Für Italien ist es die Chance, die Dominanz der letzten Jahre zu festigen. Das Finale wird am Sonntag ausgetragen und könnte den Tenor des gesamten Tennisjahres 2026 bestimmen.