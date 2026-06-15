Spanien trifft bei WM 2026 auf Debütant Kap Verde - Spiel live in der ARD

Spanien startet am 15. Juni bei der WM 2026 mit einem Spiel gegen Kap Verde. Der Inselstaat qualifizierte sich sensationell erstmals für eine WM-Endrunde. Das Spiel wird live in der ARD und im Joyn-Livestream übertragen.

Bei der WM 2026 startet Spanien am 15. Juni mit der ersten Partie gegen Kap Verde . Die Iberer gelten in diesem Spiel als haushoher Favorit, unterstützt von ihren internationalen Stars.

Kap Verde hingegen ist eine große Unbekannte, da der Inselstaat erstmals überhaupt an einer WM-Endrunde teilnimmt. In der Qualifikation setzte sich die Mannschaft unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erstplatzierter durch und erreichte damit die historische Sensation. Nun wartet auf Kap Verde in der Vorrunde das Duell gegen den europäischen Fußball-Giganten Spanien. Für alle Fans gibt es gute Nachrichten: Das WM-Spiel zwischen Spanien und Kap Verde wird live im kostenlosen Fernsehen übertragen.

Die umfassenden Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender eine Auswahl von Partien, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt der spanischen Mannschaft gegen Kap Verde wird live in der ARD ausgestrahlt und ist parallel dazu kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Aufgrund der Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika finden viele WM-Spiele spät am europäischen Abend statt.

Das erste Spiel der Spanier beginnt jedoch bereits um 18:00 Uhr deutscher Zeit, was für Zuschauer in Mitteleuropa sehr angenehm ist. Wie gewohnt bietet ran.de einen kostenlosen Liveticker zum Spiel Spanien gegen Kap Verde an, sodass Fans auch unterwegs oder ohne TV-Zugang keineuggest Highlights verpassen. Diese umfassende Berichterstattung stellt sicher, dass Fußballfans in Deutschland das Spiel vollständig verfolgen können, sei es über lineare Fernsehkanäle, Streaming-Dienste oder digitale Ticker.

Die Kombination aus ARD, Joyn und MagentaTV bietet dabei verschiedene Optionen, um das Eröffnungsspiel der Spanier live mitzuverfolgen. Die frühe Uhrzeit des Spiels begünstigt eine hohe Zuschauerbeteiligung im deutschen Sprachraum, während Kap Verde als Debütant dennoch für besondere Spannung sorgt, da ihr Auftritt historisch ist und möglicherweise Überraschungen bereithält





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Spanien Kap Verde ARD Joyn Magentatv Liveticker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026 Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, UruguayDie Gruppe H der Männer-Fußball-WM 2026 umfasst Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Die endgültigen Kader stehen fest. Spanien gilt als Favorit, Kap Verde schreibt Geschichte, Saudi-Arabien strebt das Achtelfinale an und Uruguay hofft auf den dritten Titel.

Read more »

Gruppe H der WM 2026: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay im ÜberblickAlle Informationen zu den Kadern und Chancen der Teams in Gruppe H der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika.

Read more »

Fußball-WM 2026: Spanien gegen Kap Verde live im Free-TV, Livestream und Livetickerran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Read more »

WM 2026: Spanien startet gegen Kap Verde - Belgien, Saudi-Arabien und Iran im EinsatzHeute beginnt für Europameister Spanien die WM 2026 mit dem Spiel gegen Neuling Kap Verde. Auch Belgien gegen Ägypten, Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland stehen auf dem Programm.

Read more »