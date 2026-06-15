Spanien trifft in Atlanta im WM‑Eröffnungsspiel auf Kap Verde - Historisches Debüt des Inselstaates

Luis de la Fuente äußert Vorfreude auf das Auftaktduell gegen Kap Verde, den ersten WM‑Teilnehmer aus dem Inselarchipel. Die Spanier gehen mit Favoritenstatus und hohem Ehrgeiz ins Turnier, während Kap Verde nach sensationeller Qualifikation Geschichte schreiben will. Auch die Verfügbarkeit des jungen Talents Lamine Yamal sorgt für zusätzliche Gesprächsstoff.

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat nach dem erfolgreichen Abschluss der Qualifikation die Vorfreude auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA zum Ausdruck gebracht.

Pünktlich um 18 Uhr wird die spanische Fußballmannschaft im Rahmen des Eröffnungstages im Stadion in Atlanta gegen den westafrikanischen Inselstaat Kap Verde antreten. Dieser Gegner ist dieses Turnierhistorisch, denn es handelt sich um das erste Mal, dass Kap Verde überhaupt die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht hat. De la Fuente spricht voller Begeisterung von einem "historischen Meilenstein" und betont, dass die Mannschaft bereit ist, um den Titel mitzukämpfen, auch wenn die Gegner im Turnier von hoher Qualität sein werden.

Er sieht die Vorbereitung als "Anerkennung der bisher geleisteten Arbeit" und bestätigt, dass das gesamte Team in einer guten Verfassung sei, um die Herausforderungen zu meistern. Kap Verde hat sich in einer bemerkenswerten Aufstellungsphase durchgesetzt. In der Qualifikationsgruppe musste das Team gegen etablierte Gegner wie Kamerun, Angola und Eswatini antreten und gelang es, alle drei Begegnungen zu gewinnen.

Durch eine Serie von drei Siegen, darunter ein überraschender Erfolg gegen Serbien, sicherte sich der Kapverdische Kader unter der Leitung von Trainer Rui Águas den ersten Platz in seiner Gruppe und damit das Ticket für die Endrunde. Für das kleine Inselarchipel bedeutet das Spiel gegen Spanien ein historisches Ereignis, das nicht nur im eigenen Land, sondern auch international große Beachtung findet.

Der Auftritt in Atlanta wird live im Free‑TV übertragen und zusätzlich über Sportschau.de gestreamt, sodass Fußballfans weltweit die Möglichkeit haben, den historischen Moment mitzuerleben. Auch bei den Spaniern gibt es jüngste Entwicklungen, die für Gesprächsstoff sorgen. Der junge Flügelspieler Lamine Yamal vom FC Barcelona, der bereits als großes Talent gilt, musste sich nach einem Testspiel gegen Peru aufgrund einer muskulären Oberschenkelverletzung zurückziehen.

De la Fuente betonte jedoch, dass Yamal wieder einsatzbereit sei und am ersten Spieltag zur Verfügung stehen könne, wobei die endgültige Entscheidung über seine Startelf‑Platzierung noch aussteht. Die Spannungen um die Aufstellung und die Frage, ob der junge Star das Spiel eröffnet, sorgen zusätzlich für Erwartungen an das spanische Team.

Insgesamt verspricht das Eröffnungsspiel in Atlanta ein spannendes Duell zu werden, das den Auftakt einer schwierigen, aber auch reizvollen Weltmeisterschaft markiert, in der Spanien zu den Favoriten zählt, aber jedes Team - einschließlich des Neulings Kap Verde - bereit ist, für eine Überraschung zu sorgen





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