Spanien mit Carlos Alcaraz und Italien ohne Jannik Sinner treffen im Davis-Cup-Finale 2027 aufeinander. Das Spiel findet in Bologna statt.

Spanien trifft am kommenden Sonntag im Finale des Davis Cup s auf Italien. Das Endspiel der wichtigsten Tennis-Nationenmeisterschaft findet in der italienischen Stadt Bologna statt. Die spanische Auswahl stellt dabei auf ihren Topstar Carlos Alcaraz zurück, während Italien auf seinen Superstar Jannik Sinner verzichten muss. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr.

Siege von Jodar und Alcaraz sichern Finaleinzug

Spanien hat seinen Finalplatz nach einem ungefährdeten Halbfinalsieg gegen Großbritannien erreicht. Großbritannien war zuvor noch als Deutschland-Bezwinger in die Runde der letzten vier eingezogen. Im ersten Einzel des Tages stellten Weltranglistenzehnte Rafael Nadal die Weichen auf Sieg. Er besiegte den tapfer kämpfenden, aber spielerisch limitierten Cameron Norrie mit 6:2 und 7:5. Kurz darauf betrat der frischgebackene ATP-Finals-Gewinner Alcaraz die ausverkaufte Arena. Er gewann sein Match gegen Arthur Fery mit 6:2 und 6:1, ohne große Mühe zu haben.

Also read 'Megaenttäuschtes' Davis-Cup-Team erlebt Blitz-Debakel

Alcaraz lobt Privileg und warnt vor hartem Finale

Carlos Alcaraz betonte in einem Statement, dass es ein Privileg für ihn sei, im Finale zu stehen. Er verwies darauf, dass die Mannschaft hart gekämpft habe, um dieses Ergebnis zu erreichen. Alcaraz stand insgesamt nur 72 Minuten auf dem Platz. Er warnte vor dem Gegner und meinte, dass das Spiel am Sonntag gegen Italien nicht einfach werden würde. Dennoch sehe er den Sonntag als einen tollen und wichtigen Tag an. Sein Partner Rafael Nadal hatte seine Pflicht zuvor in einer Spielzeit von 1:33 Stunden erledigt.

Advertisement

Advertisement

Spanien jagt siebten Titel bei erstem Sieg für Alcaraz

Die Iberer gehen als klare Favoriten in das große Finale. Spanien kämpft um seinen insgesamt siebten Titel im traditionsreichen Nationenwettbewerb. Für Carlos Alcaraz wäre es der erste Erfolg in dieser Disziplin. Italien möchte nach den Titelgewinnen in den Jahren 1976, 2023, 2024 und 2025 den insgesamt fünften Triumph einfahren. Die chancenlosen Briten hatten zuvor im Viertelfinale noch mit einem Einzelerfolg von Cameron Norrie gegen Jan-Lennard Struff und dem Sieg im abschließenden Doppel für Aufsehen gesorgt. Sie bezwangen die favorisierte deutsche Mannschaft um den Weltranglistenersten.