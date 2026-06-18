Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat beim jüngsten EU-Gipfel in zwei zentralen Bereichen für Eklats gesorgt: Er blockierte verschärfte Asylregeln und stellte die gemeinsame China-Strategie infrage. Dadurch belastet er nicht nur das Verhältnis zu Deutschland, sondern auch das Vertrauen in Spanien nach dem Skandal um missbrauchte Corona-Hilfen.

Bei dem jüngsten EU-Gipfel, der eigentlich nach dem politischen Wechsel in Ungarn eine neue Ära der Einigkeit einläuten sollte, sorgte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez gleich in zwei zentralen Politik feldern für erheblichen Unmut und brach damit mit der angestrebten gemeinsamen Linie.

Im Bereich der Migrationspolitik widersetzte sich Sánchez verschärften Asylregeln, die nach langen Verhandlungen als Reaktion auf die insgesamt sinkenden, aber weiterhin hohen Migrationszahlen beschlossen werden sollten. Seine Regierung erteilt großzügig Aufenthaltstitel, was von vielen Partnern als Anreiz für zusätzliche Migrationsströme in die EU kritisiert wird.

Zudem bestehen konkrete Befürchtungen, dass anerkannte Schutzsuchende Spanien verlassen und mit ihren Papieren in andere europäische Länder weiterreisen. Trotz dieser massiven Bedenken zeigte sich Sánchez laut Informationen uneinsichtig, was als eklatante Missachtung der kollektiven Bemühungen um eine strengere, aber gemeinsame Migrationspolitik gewertet wird. Der zweite diplomatische Vorfall ereignete sich öffentlich, als Sánchez bei seiner Ankunft vor laufenden Kameras die geplante harte Haltung gegenüber China in Frage stellte.

Während sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten seit Wochen auf Maßnahmen verständigt, um die europäische Industrie - und damit Millionen von Arbeitsplätzen - gegen unfairen Wettbewerb und Billigimporte aus China zu schützen, bezeichnete Sánchez China als "potenziellen Verbündeten" und forderte einen pragmatischen Umgang mit Peking. Diese Position wirft Fragen nach den子公司 auf, insbesondere weil spanische Medien und EU-Diplomaten immer wieder auf wachsende chinesische Investitionen in Spanien verweisen, die das Land Peking-näher rücken lassen könnten.

Der geplante Plan sieht unter anderem vor, Elektro- und Hybridautos aus China mit zusätzlichen Zöllen zu belegen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie zu sichern. Sánchez' Einwurf wird daher als Sabotage einer wochenlang vorbereiteten, gemeinsamen Strategie interpretiert, die mutmaßlich spanische Wirtschaftsinteressen über die kollektive Sicherheit der EU-Industrie stellt. Die Spannungen mit Deutschland, dem größten Nettozahler und wichtigen Fürsprecher einer strikten China-Politik, sind bereits durch Haushaltsfragen hoch.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich mehrfach als Wortführer der Sparsamkeit im EU-Haushalt positioniert, während Sánchez für den Zeitraum 2028 bis 2034 deutlich höhere Beiträge und ein größeres Budget fordert - wovon Spanien als einer der größten Nettoempfänger profitieren würde. Die heftigste Belastung des Vertrauens in Spaniens Regierung resultiert jedoch aus dem noch ungeklärten Skandal um die Verwendung von Corona-Wiederaufbaufonds.

Über zehn Milliarden Euro an EU-Krediten, die ursprünglich für den wirtschaftlichen Wiederaufschwung nach der Pandemie vorgesehen waren, sollen stattdessen in die spanische Rentenkasse umgeleitet worden sein. Auf eine klare und öffentliche Erklärung oder Entschuldigung für diese Umleitung warteten Merz und andere Nettozahler, die den billionenschweren Kredit finanzieren, bislang vergeblich. Dieser Finanzskandal untergräbt nicht nur die Glaubwürdigkeit Spaniens als verlässlicher Partner, sondern verschärft auch die bereits angespannten Debatten über Rechenschaftspflicht und Solidarität innerhalb der Union.

Insgesamt demonstriert das Verhalten Sánchez' eine zunehmend eigenständige Agenda, die spanische nationale Interessen - sei es in der Migrationspolitik, beim Zugang zu chinesischen Investitionen oder bei Haushaltsfragen - über die bemühte europäische Geschlossenheit zu stellen scheint. Dies gefährdet das Prinzip der Einstimmigkeit im Europäischen Rat, das nach der Abwahl Orbáns als wiederhergestellt galt, und deutet auf anhaltende tiefere Divergenzen innerhalb der 27 Mitgliedstaaten hin.

Der Gipfel, der als Neuanfang konzipiert war, endet daher nicht mit dem erhofften Konsens, sondern mit einer offenen diplomatischen Krise und der Frage, ob Spanien unter Sánchez weiterhin als zuverlässiger Akteur in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie in zentralen Wirtschafts- und Migrationsfragen agiert





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