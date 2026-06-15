Spanien: Urlauber sollten diese Regeln beachten, um hohe Strafen zu vermeiden

In Spanien gibt es einige Sonderregeln, die Touristen beachten sollten, um nicht ungewollt gegen Gesetze zu verstoßen und hohe Strafen zu riskieren. Wir haben die wichtigsten und überraschendsten Verbote im beliebten Urlaubsland am Mittelmeer aufgelistet.

Spanien ist ein beliebtes Urlaub sziel, doch es gibt einige Regeln, die Touristen beachten sollten, um nicht ungewollt gegen Gesetze zu verstoßen und hohe Strafen zu riskieren.

Was in Deutschland selbstverständlich ist, muss in anderen Ländern nicht erlaubt sein. Eine umstrittene Praxis an Stränden ist das Pinkeln im Wasser. In mehreren spanischen Küstenstädten ist dies jedoch verboten und kann mit hohen Geldstrafen geahndet werden. So zahlt man in Vigo bis zu 750 Euro, in Marbella sogar bis zu 3000 Euro.

Auch das Duschen am Strand ist an manchen Orten verboten, da die Chemikalien ins Meer gelangen und die Umwelt schädigen können. Eine weitere Regel betrifft das Platzieren von Handtüchern am Strand. In vielen Küstenorten ist es nicht erlaubt, sie in unter sechs Metern Entfernung zum Meer auszubreiten. Einige Orte sammeln morgens auch verwahrloste Liegen, Sonnenschirme und Handtücher ein.

Das Sammeln von Muscheln und Sand ist ebenfalls seit 2017 verboten, insbesondere in Nationalparks. Das gesellige Trinken auf öffentlichen Plätzen, bekannt als 'Botellón', ist in vielen Regionen Spaniens verboten und kann mit Strafen im vierstelligen Bereich geahndet werden. Auch das Füttern von Tauben in öffentlichen Räumen ist in vielen Großstädten verboten





watson_de / 🏆 105. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien Urlaub Verbote Strand Strafen Reisende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Völlig irre Verkettung: Darum ist Russell das wahre Monaco-Strafen-OpferGasly hat seinen dritten Platz zurück, Hadjar durfte trotz Ergebniskorrektur feiern - für Russell hat das Monaco-Strafen-Drama womöglich drastischere Konsequenzen

Read more »

Liveticker 24h Le Mans 2026: Vier Strafen nach Vergehen unter GelbLiveticker von den 24h Le Mans 2026: +++ Toyota & Co. für Gelb-Vergehen bestraft +++ Safety-Car nach Ferrari-Abflug in der Nacht +++ Alpine und Peugeot fehlt Pace ++

Read more »

Racing-Update: Cadillac an der Spitze nach Boxenstopps und StrafenAufgrund eines längeren Boxenaufenthalts des Cadillac 38 und Durchfahrtsstrafen für den Toyota 8 und den WTR-Cadillac 101 hat sich das Feld neu sortiert. Der Cadillac 12 führt nun das Rennen an, gefolgt von Cadillac 38 und BMW 20. Zudem erhalten vier Fahrzeuge aus Hypercar und LMGT3 Strafen.

Read more »

Autofahren auf Teneriffa: Dieser Fehler kann für Urlauber teuer werdenÜberholmanöver mit dem Auto sind in Spanien an bestimmten Stellen streng verboten. Wer das nicht beachtet, riskiert auch im Teneriffa-Urlaub hohe Strafen.

Read more »