Spanien Verbietet Warndreiecke auf Schnellstraßen

Ab 2026 müssen Autofahrer in Spanien auf Autobahnen und Schnellstraßen spezielle Warnleuchten anstelle von Warndreiecken verwenden. Deutsche Autofahrer müssen sich keine Sorgen machen, da sie in Spanien weiterhin Warndreiecke verwenden dürfen.

Wer auf offener Straße mit dem Auto eine Panne hat oder in einen Unfall verwickelt ist, muss ein Warndreieck aufstellen. Das ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben und in jedem Auto sollte daher eines vorhanden sein. Das Aufstellen sollte zwar vorsichtig und mit ausreichend Selbstschutz erfolgen, doch ist es nicht völlig ungefährlich. Schließlich muss man dafür dem fließenden Verkehr , den es zu warnen gilt, ja erst einmal - möglichst hinter eine Leitplanke - entgegen.

Insbesondere bei vollen Straßen, Dunkelheit und schlechtem Wetter wird es schnell riskant. Wer aber keines aufstellt, riskiert Bußgelder und Punkte, informiert der ADAC. Eine kleine Warnleuchte - eine Alternative oder Ergänzung? Spanien hat daher ab 2026 das Benutzen von Warndreiecken auf Autobahnen und Schnellstraßen für in Spanien zugelassene Autos verboten. Ab dann muss dort eine spezielle sogenannte V-16-Warnleuchte zum Einsatz kommen. Dieses ist auch hierzulande grundsätzlich möglich für Autos, so der Autoclub mit Verweis auf die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Fahrzeuge über 3,5 Tonnen etwa müssen sogar eine mitführen. Allerdings darf eine Blinkleuchte in Deutschland nur zusätzlich zum und nicht als Ersatz für das Warndreieck benutzt werden. So könne sie etwa zu einer besseren Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen genutzt werden. Für in Deutschland zum Einsatz kommende Warnleuchten gilt, dass sie eine Bauartgenehmigung vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) haben müssen. Diese seien durch ein K-Zeichen mit einer nachfolgenden Nummer und einer Wellenlinie zu erkennen.Die neue Regelung in Spanien ab 1. Januar 2026 gilt wie erwähnt nur auf Autobahn und Schnellstraßen. Auf Land- und Innerortsstraßen können weiterhin Warndreiecke zum Einsatz kommen, die dortige Verkehrsbehörde rät allerdings auch hier zur Leuchte. Und noch mal: Das Verbot gilt nur für Fahrzeuge, die in Spanien zugelassen wurden. Deutsche Autofahrer zum Beispiel können bei Pannen oder Unfällen in Spanien daher wie gewohnt ein Warndreieck nutzen. Bei Mietwagen sollte aber darauf geachtet werden, dass die erwähnte spezielle Leuchte an Bord ist – weil auch ausländische Touristen sie im Ernstfall nutzen müssen. Die Funktionsweise sollte man sich dann beim Entgegennehmen des Mietwagens anschauen und bei Bedarf erklären lassen. Es wird geraten, die kleine Leuchte griffbereit im Innenraum zu haben, etwa im Handschuhfach.





