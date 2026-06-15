Spanien erlebte ein torloses Unentschieden gegen Kap Verde, das die Schwächen des Europameisters offenlegte und Fragen zum kommenden Auftritt der deutschen Nationalmannschaft aufwarf.

Spanien erlebte am Dienstagabend eine bittere Niederlage gegen Kap Verde , als das Spiel nach regulärer Spielzeit mit einem torlosen Unentschieden endete. Die Begegnung offenbarte nicht nur Schwächen beim amtierenden Europameister, sondern gab auch Anhaltspunkte für den bevorstehenden Auftakt der deutschen Nationalmannschaft.

In der Nachspielzeit gelang es Telmo Arcanjo in der ersten Minute, sich mit einem kräftigen Kopfball dem gegnerischen Tor zu nähern, doch die Platzierung fehlte, sodass Torwart Unai Simon den Ball mühelos abwehren konnte. Die dramatische Szene hätte leicht zu einem außergewöhnlichen Sieg führen können, doch das Ergebnis blieb unverändert und das Bild einer blamablen Leistung zeichnete sich für die Spanier ab, die als Europameister ohnehin unter hohem Druck standen.

Die Statistik des Spiels spiegelt die Probleme deutlich wider: trotz 74 Prozent Ballbesitz gelang es Spanien nur, 27 Schüsse abzugeben, von denen die meisten von außerhalb des Strafraums kamen. Das Angriffsspiel wirkte über weite Strecken des Spiels behäbig, träge und wenig inspirierend. Flanken wurden kaum gefährlich, stattdessen landete der Ball häufig an den Pfosten oder verfehlte das Ziel. Die eigentlichen Stärken des spanischen Fußballs, das berühmte Ballbesitzspiel, schien gegen die kompakte Verteidigung von Kap Verde kaum Wirkung zu zeigen.

Auch die individuellen Leistungen wiesen Defizite auf: Rodri, als Weltfußballer des Jahres 2024 ausgezeichnet, konnte die Fäden nicht mehr so souverän in der Hand halten wie noch vor seinen zahlreichen Verletzungen. Die jungen Talente wie Yamal und Williams konnten nicht die erhofften Impulse setzen, sodass das Team nicht die erwartete Kreativität ausstrahlte. Die Konsequenzen dieser schwachen Vorstellung sind für das spanische Team weitreichend.

Ein weiteres Spiel gegen die Schweiz steht bereits an, das möglicherweise die Gelegenheit bietet, den schlechten Eindruck in ein positives Ergebnis zu wandeln. Doch die aktuelle Form wirft ernsthafte Fragen auf, ob das Turnier für Spanien zu einer Enttäuschung werden könnte, wenn die Schlüsselspieler nicht schnell zu Topform finden. Im Vergleich dazu hat die deutsche Mannschaft nach ihrem beeindruckenden 7:1 Sieg über Curacao einen anderen Eindruck hinterlassen.

Während die deutsche Leistung zunächst für Euphorie sorgte, wurden kritische Stimmen laut, die die Qualität des Gegners hinterfragten. Das torlose Unentschieden Spaniens erinnert daran, dass nicht jedes hohe Ergebnis selbstverständlich ist und dass das Selbstvertrauen des europäischen Rekordmeisters nun auf einer neuen Probe steht





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien Kap Verde Euromeister Fußballturnier Deutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Spanien gegen Kap Verde live im Free-TV, Livestream und Livetickerran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Read more »

WM 2026: Spanien startet gegen Kap Verde - Belgien, Saudi-Arabien und Iran im EinsatzHeute beginnt für Europameister Spanien die WM 2026 mit dem Spiel gegen Neuling Kap Verde. Auch Belgien gegen Ägypten, Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland stehen auf dem Programm.

Read more »

Spanien startet als Favorit gegen WM-Neuling Kap Verde - Live im Free-TVDie spanische Nationalmannschaft trifft am 15. Juni 2026 in ihrem ersten WM-Spiel auf den afrikanischen Underdog Kap Verde. Während die Iberer hochkarätig besetzt sind, gilt Kap Verde nach der Sensations-Qualifikation als große Unbekannte. Die Partie wird live in der ARD und im Joyn-Livestream übertragen.

Read more »

Spanien gegen Kap Verde - Der WM-Auftakt des EuropameistersDie Spanier starten die WM 2026 mit einem Heimspiel gegen Kap Verde. Die Iberer werden als Favorit, Kap Verde als Unbekannte eingestuft. Vor rund zwei Wochen setzte sich die Auswahl in der WM-Quali mit Kamerun überraschend durch und schaffte eine Sensation. Die Übertragung der Partie liegt bei MagentaTV, die deutschen Nationalmannschaften-Spiele zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender, darunter die ARD. Der Arm der Spanier wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit für bekannt, aber wer nicht live dabei sein kann, bekommt die Informationen zu diesem Spiel auf ran.de mit, inklusive Liveticker, Toren, Highlights und allen relevanten Szenen in der folgenden Woche im Joyn-Livestream oder auf der ARD despised weitere offiziellen Wiederholungen im Free-TV zu sehen sein wird.ņi:tvjsnxizi

Read more »