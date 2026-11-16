Spanien erleidet die erste Niederlage seit 43 Spielen gegen England. Das hartes Foul an Marc Cucurella und die Reaktion von Jude Bellingham lösen intensive Diskussionen aus.

Die spanische Nationalmannschaft erlitt am Sonntagabend in ihrem Länderspiel gegen England die erste Niederlage seit 43 ungeschlagenen Auftritten. Das Spiel endete mit einem Resultat von 2:3 für die britische Auswahl, was bei den spanischen Fans und Experten auf erhebliche Verärgerung stieß. Besonders das Verhalten auf dem Platz sowie eine kontroverse Interaktion zwischen zwei Real-Madrid-Stars sorgten unmittelbar danach für mediale Aufmerksamkeit und soziale Debatten.

Kontroverses Foul an Marc Cucurella

Während der Partie wurde der spanische Abwehrspieler Marc Cucurella, der das 28. Lebensjahr vollendet hat, von einem englischen Spieler hart gefoult. Der Vorfall geschah am rechten Sprunggelenk des 28-jährigen Verteidigers, der daraufhin zu Boden ging. Die britische Tageszeitung Daily Mail beschrieb die Szene mit den Worten, Cucurella sei gefallen, als wäre er angeschossen worden, und nannte sein Verhalten typisch für den Spieler. Tatsächlich wälzte sich der Spanier am Boden und drehte sich währenddessen, obwohl das Spiel weiterhin lief und Harry Kane anschließend einen Elfmeter verwandelte.

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Jude Bellinghams Reaktion und Fan-Reaktionen

Die Freude über den erzielten Strafstoß seitens der englischen Mannschaft hielt sich jedoch in Grenzen. Jude Bellingham, der das 23. Lebensjahr vollendet hat, ging zu dem am Boden liegenden Cucurella. Der Engländer sprach auf den Spanier ein und versuchte vergeblich, ihn vom Rasen hochzuhelfen. Bellingham blieb noch kurz stehen, drehte sich dann jedoch ab, ohne Cucurella aufzunehmen. Der genaue Inhalt des Gesprächs zwischen den beiden ist nicht bekannt. In den sozialen Netzwerken wie X und Instagram äußerten viele Fans eine klare Meinung zur Szene. Ein Anhänger bezeichnete Cucurella als Schauspieler, während ein anderer Fans lobte, dass der Schiedsrichter sich nicht von lächerlichen VAR-Überprüfungen einlullen lasse und das Foul als niemals existent einstufte. Ein weiterer Kommentar bezog sich auf den Klub und erklärte, dies beweise nur, dass Real Madrid kein echtes Team sei.

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Kontext: Cucurella und Bellingham bei Real Madrid

Hinter dem Spielgeschehen steht auch die Vereinszugehörigkeit der beiden Akteure. Seit diesem Sommer spielen Marc Cucurella und Jude Bellingham gemeinsam bei Real Madrid. Der linke Verteidiger wechselte aus Chelsea für eine Ablösesumme in Höhe von 55 Mio. Euro zu den Königlichen. Seit diesem Transfer standen Cucurella und Bellingham insgesamt 16 Mal gemeinsam auf dem Platz. In 14 dieser Partien konnten die beiden Spieler gemeinsam feiern und gewinnen. Diese historische Bilanz macht die aktuelle Situation in der Nationalmannschaft noch spannungsgeladener, da sie diesmal nichts gemeinsam auf dem Platz haben konnten. Die Niederlage markiert ein Ende einer langen Serie und wirft Fragen nach der Spielweise und der Fairplay-Diskussion auf.

Folgen der Niederlage und Ausblick

Diese Niederlage ist für Spanien ein bedeutendes Ereignis, da sie die lange Unbesiegtheitsserie von 43 Spielen beendet. Für Marc Cucurella ist es zudem die erste Niederlage nach 90 Minuten in seiner Karriere. Der Ärger nach dem Spiel ist bei den spanischen Fans und Experten verständlich, da das Foul und die darauf folgende Interaktion mit Bellingham als zentraler Punkt der Kontroverse gilt. Die Meinungen gehen stark auseinander, wobei einige die Schauspielerei des Spielers kritisieren, während andere das Foul als nicht existent betrachten. Die Zukunft wird zeigen, wie diese Vorfälle die Dynamik im Team und die öffentliche Wahrnehmung der Spieler beeinflussen werden. Die Fans bleiben gespannt auf die kommenden Spiele und die Entwicklung der Nationalmannschaft.